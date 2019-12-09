Doğum sonrası vücudun toparlanması zaman alsa DA bazı ipuçları kilo vermeyi kolaylaşacaktır. Lohusalık döneminde değişen duygusal döngünüz hayatınızı zorlaştırmamalı çözüm odaklı olmalısınız. Vücut doğumdan sonra hala şiş ve özelikle göbek bölgeniz büyük olabilir. Vücut zamanla toparlanacak ve eski formuna kavuşacaktır. İşte doğum sonrası hızlı kilo verme önerileri...

Kadınların kilo problemi doğumdan sonra hayatında daha büyük bir sorun olabilir. Hamilelik döneminde vücutta yaşanan değişimler herkeste aynı olmayacaktır. Herkesin yaşadığı hamilelik birbirinden farklıdır. Hamilelik döneminde aşırı kilo almak doğumu zorlaştırabilir. Öncelikle hamilelik sırasında aşırı kilo almaktan kaçınılmalıdır. Eğer bu dönem çok fazla kilo aldıysanız bile üzülmeye gerek yok. Yeni doğum yağmış bir annenin önceliği kendi ve bebeğinin sağlığına önem vermesi olacaktır. Bebeğiniz doğduktan sonra yaşayacağınız koşuşturmacalar kilo vermenize büyük oranda yardımcı olabilir.

DOĞUM SONRASI DİYET VE EGZERSİZ

Bebeğiniz emzirdiğiniz için bu dönem diyet yapmak bebeğinizin gelişimini etkileyebilir. Diyet yapmak için bir müddet beklemeli, bebeğinizin bakımını ve kendi sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Egzersizler hayatımız ve beden sağlığımız açısından faydalıdır. Egzersiz yapmaya başlayacaksak öncelikle ne tür doğum yaptığınızı göz önünde bulundurmalısınız. Normal doğum yapmış bir kadın daha erken başlayabilirken serzeryan doğum sonrası ise bazen spor yapmak için 6. ayı bekleyebilirsiniz. Sezeryan doğum sonrası karın bölgesini zorlayıcı egzersizlerden kaçınılmalı, düzenli yürüyüş yaparak vücudun toparlanmasını hızlandırabilirsiniz.

DOĞUM SONRASI NASIL HIZLI KİLO VEREBİLİRİM?

1.Doğum sonrası tamamen yağsız beslenmek doğru değildir. Yemeklere az miktarda yağ ekleyerek bunu dengeleyebilirsiniz.

2.Aşırı yağlı yiyecekler denince akla kızartmalar gelir her ne kadar çok lezzetli olsalar da kızartmalardan ve atıştırmalıklardan mutlaka uzak durulmalıdır.

3.Emzirme döneminde sıvı alımı çok önemlidir. Sıvı alarak sütünüz büyük oranda artmaktadır. Başta su olmak üzere komposto, bitki çayı, ayran ve kefir tüketebilirsiniz.

4.Ara öğün tüketmek kan şekerinizi düzenlerken yemeğe fazla yüklenmemenize yardımcı olur. Ara öğünlerde meyve tüketebilirsiniz.

5.Hızlı yemek yemeye son verilmeli, besinler ağızda iyice çiğnenerek yenmelidir.

6.Haftanın bazı günlerini kendinize ayırın. Belirlediğiniz günlerde 30-40 dakika hafif tempolu yürüyüş yaparak zamanla egzersiz programınızı arttırın. Yapılan egzersiz mutlu olmanızı sağlayacak ve bu dönem sosyalleşmenizi sağlayacaktır.