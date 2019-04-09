Doktorlar Hailey Baldwin Bieber’ın estetik sırlarını ortaya çıkardı

Dünyaca ünlü isimlerle çalışan üç cerrah, Dr. Darren Smith, Dr. Anthony Youn ve Dr. Adam Schaffner, 22 yaşındaki Hailey Baldwin Bieber’ı inceledi, ünlü modelin defalarca estetik operasyon geçirdiğini öne sürdü.

New York’ta çalışan Dr. Darren Smith, Hailey Baldwin’in yanak ve çene kemiğinde müdahale olduğunu ileri sürdü ve “Çenenin bu kadar dikkat çekici hale gelmesi kilo kaybından da olabilir. Ama çene çevresine liposuction yaparak da bu görüntüyü sağlamak mümkün. Ya da çenenin üzerine enjekte edilen dolgularla da bir kişinin böyle görünmesi sağlanabilir” dedi.

Estetik cerrah Dr. Anthony Youn “Görünüşe göre dudaklarına da dolgu enjekte ettirip daha kalın hale gelmelerini sağlamış. Ayrıca alnına yaptırdığı botoks ile kaşlarının şeklini değiştirmiş” diye konuştu.

Bir diğer estetik doktoru Adam Schaffner ise “Hailey Baldwin’in burnuna, dudaklarına ve çenesine müdahalede bulunulmuş” yorumunu yaptı.