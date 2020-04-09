Dolgu ile kaş kaldırma işlemi nasıl yapılır? Ne kadar etkilidir?

Dolgu ile kaş kaldırma işlemi nasıl yapılır? Ne kadar etkilidir?

Kaşlar her kadın için önemlidir. Yüzün ifadesini değiştiren ve bakışları anlamlandıran kaşlar da zamanla sarkmalar görülür. Kaşların bu denli düşmesi göz kapaklarının üzerine yığılarak görüşü bile kısıtlamaya neden olur. Düşük kaşlar yüz ifadesini değiştirir, daha sinirli ve gergin görünmenize neden olur. Peki, dolgu ile kaş kaldırma işlemi nasıl yapılır? Ne kadar etkilidir?

KAŞ KALDIRMA YÖNTEMLERİ

Kaş kaldırma günümüzde pek çok kişinin başvurduğu yöntemlerden biridir. Ameliyat ya da cerrahi işlem uygulanmadan kaş kaldırma işlemi gerçekleşebilir. Cerrahi yöntemlerle klasik kaş kaldırma, endoskopik ve kaş askısı uygulanır. Ancak ameliyatın gerçekleşmediği ve pek çok kişinin başvurduğu yöntem ise botoks ve dolgu uygulamasıdır.

DOLGU YÖNTEMİ İLE KAŞ KALDIRMA

Dolgu maddeleri ile yüzün şeklinde değişimler gerçekleşir. Gözaltı, üstü, yanak ve kaş kaldırma da dolgu işlemi uygulanabilir. özel bir dolgu enjeksiyon ile kaşlarının alt kısmından yukarı doğru enjeksiyonla kaşın kaldırılması sağlanır. Bu sayede daha genç, canlı ve dinamik bir görünüm sağlanır.

DOLGUNUN KALICILIĞI NE KADARDIR?

Dolgu derin bir tabakaya yerleştirildiğinde 6-12 aya kadar kalıcı olabilir. Çünkü herhangi bir yer değiştirme ya da hareket gerçekleşmez. Kaşlarda kalkıklığı ya da dışa doğru çıkıklığın sağlanması için dolgu uygulamaları çoğu zaman başarılı sonuçlar sağlar. Kaşların yukarı doğru kalkması göz kapağındaki sarkma ve gevşemeyi azaltır ve gözlerin daha genç ve canlı görünmesine yardımcı olur.