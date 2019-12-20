Dudak bakımı peelingi bakımı nasıl yapılır? İşte dudak bakımı peelinginin püf noktaları…

Hepimizin dudaklarında zaman zaman kuruma ve çatlamalar görülmektedir. Dudak bakımı peelingi kuruyan ve pul pul dökülmeye neden olan derinin yok edilmesine yardımcı olur. Ayrıca dudaklarınıza parlaklık, yumuşaklık ve pürüzsüzlük katar. Peki, Dudak bakımı peelingi bakımı nasıl yapılır? İşte ballı dudak bakım peelingi tarifi...

Rüzgar ve güneş gibi çevresel faktörler, aşırı sıcak ve sigara kullanımı gibi davranışlar dudaklarda kurumaya neden olabilir. Dudaklar zayıf bariyer işlevine sahiptir ve nemi muhafaza etme konusunda oldukça yetersizdir. Pelling yapma ihtiyacı duyduğunuzda bunu yalnızca haftada 1 kere uygulayın. Dudaklarınızdaki ölü derileri sürekli arındırmaya çalışmak dudaklarınızın tahriş olmasına neden olabilir. Çatlamış ve soyulmuş dudaklar sizin için sorun haline geldiyse, evde yapabileceğiniz tedaviler rahatlama sağlamanıza yardımcı olabilir. İşte dudak bakımı peelinginin püf noktaları;

BALLI DUDAK BAKIM PEELİNGİ

Bal nemlendiricidir ve kuru dudaklar içi iyi bir tedavi sağlar. Ayrıca, enfeksiyonların aşırı kuru veya çatlamış dudaklarda gelişmesini engellemeye yardımcı olan antioksidanlar ve anti bakteriyel özellikler içerir. Hoş bir dudak rengine kavuşmanıza yardımcı olabilir.

1 tatlı kaşığı bal, 1 çay kaşığı mısır unu ve 1 tatlı kaşığı balı küçük bir kabın içinde koyu bir kıvam alana kadar karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı dudaklarınıza sürün ve yaklaşık 10 dakika dudaklarınızda bekletin. Parmaklarınızla 3 dakika nazikçe ovarak peelingin etkisini arttırın. Bu işlemden sonra ılık su ile yıkayın.