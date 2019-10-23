Dudak çevresi kırışıklıkları için bitkisel çözümler…

Kadınların en büyük sorunu olan kırışıklıklar genetik ve yaşam tarzına bağlı olarak hızla gelişen bir sorun haline gelebilir. Hepimiz biliriz ki ilerleyen yaşlarda cildimizde kırışıklıklar oluşur ve zamanla belirginleşmeye ve artmaya başlar. Peki dudak çevresi kırışıklıklardan doğan yollarla nasıl kurtuluruz? İşte bitkisel çözümler…

Dudak çevresi kırışıklıkları diğer bir adı ile ağız kenarı sarkması olarak ifade edilir. Yüze yorgun ve mutsuz bir ifade verir. Düzenli bakım yapılmadığında bu çizgiler derinleşerek kişiyi daha yaşlı gösterebilir. Özelikle sigara kullanımı, güneş ışınlarına fazla maruz kalmak ve mimik hareketlerine bağlı olarak dudak üzerinde kırışık oluşumu başlayabilir. 30' lu yaşlardan sonra ciltte oluşan çizgileri önlemek için kendimiz için rutin bir bakım hazırlayabiliriz. Böylelikle ciltte dirilik ve tazelik sağlanırken cildin elastikiyetini kaybetmesinin önüne geçilebilir. Dudak çevresi kırışıklıklarının görünümünü azaltmak için profesyonel yardım alabileceğiniz gibi bitkisel çözümlerle de kırışıklık sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz. Bitkisel tariflerin yan etkisinin olmaması ve doğal içeriğe sahip olması herkesin aradığı özelliklerin başında geliyor. Dudak çevresi kırışıklıkları için bitkisel ne tür maskeler hazırlayabiliriz? İşte dudak çevresi kırışıklıkları için bitkisel çözüm önerileri…

KETEN TOHUMU

Keten tohumu ciltteki kırışıklıklara adeta savaş açar. Ciltte peeling etkisi sağlayarak bakım ve onarımı destekler.

Hazırlanışı;

İki fincan suyun içerisine bir yemek kaşığı keten tohumu ilave edilerek, 40 dakika bu suyun içinde bekletilir. Ardından robottan geçirerek krem kıvamına getirerek dudak kenarındaki kırışıklıklara sürülür. 30 dakika ciltte bekletilir ve ılık su ile yıkanır.

ELMA-KAYMAK

Bu iki lezzetli malzeme ile kırışıkları ortadan kaldırabilirsiniz. Elma cildin gergin ve pürüzsüz olmasını sağlarken kaymak cildi yatıştırır ve pürüzsüzleşmesini sağlar.

Hazırlanışı;

Bir elmayı blender dan geçirin ve bir yemek kaşığı kaymak ilave ederek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Dudak çevresine veya cildinizdeki herhangi kırışık bölgelere rahatlıkla sürebilirsiniz. 20 dakika sonra bol su ile durulamalısınız.