Dudak çizgisi neden kaybolur, nasıl belirginleşir?

Yıllar geçtikçe yüzün belirgin bölgelerinde bazı değişimler yaşanabilir. Göz çevresi, alında oluşan çizgiler ve sarkmalar derken dudaklarda da yıpranmalar görülebilir. Kendimizi ifade etmek, beslenmek için sürekli hareket halinde olan dudaklarda ve dudak çevresinde yaşlılığa bağlı olarak gelişen bazı deformasyonlardan bahsetmek mümkün. Peki bu deformasyon neden olur? Dudak çizgisi nasıl belirginleşir?

Yaş ilerledikçe dudakların renkli alanlarında kaybolmalar görülebilir. Daha genç yaşlarda dolgun ve renkli dudaklara sahipken, zamanla incelmeler, sarkmalar, dudak çizgisinde belirsizlik gibi durumlar yaşanabilir. Dudak çizgisinde yaşanan en belirgin sorunlardan biri de dudak çizgisinin kaybolmasıdır. Dudak çizgisi estetik anlamda büyük öneme sahiptir. Çünkü dudağın daha dolgun ve daha belirgin olmasını sağlar.

Yaşlanmaya bağlı dudak çizgisinin kaybolmasından şikayet edenler dudak kontürü ile daha belirgin dudaklara sahip olabilirler. Dudak kontürü uygulaması ile kaybolan dudak çizgisinin net bir biçimde eski halini alması ve dudakların daha genç ve dolgun görünmesini sağlar. Peki dudak çizgisinin belirginleşmesi için dudak kontürü nasıl yapılır? İşte dudak kontürü uygulaması…

DUDAK KONTÜRÜ NASIL YAPILIR?

Dudak kontürü dudağınızın doğal renginden birkaç ton koyu renk tercih edilerek dudak çizgisinin belirginleşmesi sağlanır. İğneli atış yöntemiyle, geçen yılların ardından çizgisini kaybetmiş dudaklarınızın yeniden belirginleşmesini sağlayabilirsiniz. Dudak kontürü uygulaması ilk günlerde daha koyu olabilir ancak 20-30 gün içinde renk açılarak daha doğal bir dudak çizgisine sahip olabilirsiniz. Dudak konturu uygulaması yaptıracağınız kliniğin tecrübeli ve hijyenik olduğundan emin olmanız önemli ve göz ardı edilmemesi gereken bir konudur.