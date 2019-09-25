Herkesin yaratılışı birbirinden farklıdır. Kimi ince dudaklarından yakınırken kimi burnunun büyüklüğünden şikayet edebilir. Günümüzde kadınlar için dolgun dudaklara sahip olmak çok önemli hale geldi. Uzun yıllardan beri yapılan bazı teknikler dudakların daha kalın bir görünüme kavuşmasına yardımcı olabiliyor. Peki, doğal yollarla dudak dolgunlaştırmak mümkün mü? Dudak dolgunlaştırıcı doğal yöntemler nelerdir?

Dudak kalemi veya kozmetik ürünlerin dolgunlaştırma yöntemlerini yeterli bulmayanlar doğal karışımlarla dudak dolgunlaştırabilirler. Dolgun dudaklara sahip olmak istiyor fakat herhangi bir cerrahi müdahale yaptırmaktan korkuyorsanız doğal yöntemlerle dudaklarınızın daha dolgun ve can alıcı görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte dudak dolgunlaştırıcı doğal yöntemler…

BAL İLE DOLGUN DUDAKLAR

Besin değeri yüksek olan bal bu kez de dudak dolgunlaştırmada bize yardımcı oluyor. Bir miktar balı diş fırçasına sürerek fazla bastırmadan dudaklarınızı fırçalayabilirsiniz. Bu uygulama dolgunluk sağlarken dudaklarda peeling etkisi sağlayacaktır.

NANE YAĞI İLE DUDAK DOLGUNLAŞTIRMA

Nane yağı dudakların dolgunlaşmasında kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Ferahlatıcı etkisi ile dudakların dolgunlaşmasını sağlar. Küçük bir damla nane yağını dudaklarınızı sürebilirsiniz. İlk başta dudaklarınızda yanma hissine neden olabilir. Zamanla yanma hissi kaybolarak dudaklarda dolgunlaşma oluşabilir.

