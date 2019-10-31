Dudak bölgesi kadınların yüzlerinde estetiği arttıran önemli kısımlardan bir tanesidir. Dudaklar, eskiden beri bir kadının gözlerle vurgulanan yüzünün en güzel iki bölgeleridir. Dudaklar yüzün güzelliğinin artmasına ve daha çekici bir görünümde olmanızı sağlayabilir. Peki dudak dolgusu nasıl olur?

Zaman geçtikçe genetik etmenler, sigara kullanımı gibi faktörler dudak hacminin kaybına ve mentolabiyal kıvrımların belirginliğine katkıda bulunur. Genetik olarak ince dudaklara sahip kişiler dudak dolgusu ile dolgun dudaklara kavuşabilirler. Dudakları şekillendirmede geçici ve kalıcı çeşitli dolgu maddeleri ile memnuniyet verici sonuçlara sıklıkla ulaşılmıştır.

NASIL UYGULANIR?

Tipik olarak üst dudak alt dudaktan daha sık tedavi edilmektedir. Dudak büyütmede en iyi tedavi yöntemi kişinin kusuruna ve estetik arzularına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genetik olarak ince dudaklara sahip kişiler için, daha derine yerleştirilmiş bir dolguyla yapısal büyütme ve yüzeysel bir dolgu ile hacim düzeltmesi idealdir. Eğer yalnızca enjekte edilerek dolgu yapılıyorsa enjekisyon ve enjekte edilen maddenin miktarı ile ilgili önlemler hasta profillerine göre büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Dudak büyütme, dudağın görünen kısmının yeniden şekillenmesi anlamına gelir anatomik analizde gösterilen dudak yüksekliği ile kesici diş arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurmak olası çıkıntıyı değerlendirmek ve hastanın oklüzyon durumunu değerlendirmek de önemlidir.

İşlem sonrası duşak büyütme sonuçları arasına ödem, morarma bulunabilir. Komplikasyonlar oldukça nadirdir ve bunlara yönelik farklı tedavi işlemi uygulanabilir.