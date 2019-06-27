Dudak dolgusu nasıl yapılır? Dudak dolgusu sonrası topaklanma geçer mi?

Dudak dolgusu günümüzün en çok tercih edilen estetik türlerinden. Üst ve alt dudağa ayrı ayrı uygulanabilen dudak dolgusu için uygun anestezi ile acısız ve ağrısız olarak yapılabiliyor. Dudak dolgusu ile dudaklara istenilen hacim kazandırılırken iki dudak arasında eşitlik de sağlanabiliyor. Peki dudak dolgusu nasıl yapılır? Dudak dolgusu sonrası en sık yaşanan sorunlardan biri olan topaklanma ne zaman geçer?

Daha dolgun dudaklara sahip olmak birçok kadının hayali. Üstelik günümüzde bu hayali gerçekleştirmek de oldukça kolay. Bıçak altına yatmadan iğnelerle enjekte edilen dolgu malzemeleri hem doğal görünen ve hissettiren dudaklara sahip olmayı sağlıyor. Yine de yüzünüzde yaptıracağınız herhangi bir değişiklik öncesinde iyi düşünmeniz gerektiğini unutmayın. Ayrıca işlemi yaptıracağınız merkezi iyi araştırın ve işlemi yapacak kişinin uzman doktor olmasına da özen gösterin. Tüm u aşamaları geçtikten sonra dudak dolgusu yaptırmaya karar verirseniz; dolgu yaptırırken ve sonrasında yaşayacaklarınızı haberimizde okuyabilirsiniz. İşte dudak dolgusu yapılışı ve dolgu sonrası ile ilgili bilmeniz gerekenler…

DUDAK DOLGUSU NASIL YAPILIR?

Daha hacimli dudaklar için yapılan dolgu işlemi öncesi doktor muayenesi de şart. Bu muayenede dolgu isteyen kişinin farklı açılardan fotoğrafları çekilerek istenilen dolgunun miktarı konuşuluyor. Dudak dolgusu dudağın tamamını daha hacimli göstermenin dışında sadece kenar çizgilere de çekilebiliyor. Böylece daha az dolgu malzemesi kullanılarak ve küçük bir müdahale ile hedefe ulaşılabiliyor. İşte tüm bunların ilk doktor muayenesinde konuşulması karar vermenize yardımcı oluyor. Uzman bir doktor tarafından yapılan dudak dolgusu işlemi öncesi uyuşturucu iğneler ile acı hissi tamamen kaybediliyor. Doktor dolgu malzemesini dudağın belli noktalarından dudağın içine enjekte ediyor. Doktor dudağı eliyle şekillendirirken dolgulu dudağın son şeklini de veriyor. Yüzünüzdeki uyuşukluk 4 saat içinde etkisini kaybediyor. Ertesi gün dudağın iç kısmında morarmalar olabiliyor. Tamamen iyileşmek için 10 gün beklemeniz gerekli. Ayrıca dudak dolgusunun, bu ilk 10 günden sonra biraz daha şişliği inerek doğal bir görünüme kavuşuyor.

DUDAK DOLGUSU SONRASI TOPAKLANMA NE ZAMAN GEÇER?

Dudak dolgusu yapıldıktan 10 gün sonra tekrar doktora görünmeniz gerekiyor. Bu muayenede dolgunun fazla ya da az olması da yeniden gözden geçirilebiliyor. Aynı zamanda dudakta geçmeyen bir topaklanma varsa buna da müdahale edilebiliyor. Yani dudağınızın 10 günün sonunda topaklanmayan ve istediğiniz boyutta olması lazım. Dolgu yaptırdıktan sonra dudağınız ile en azından ilk 10 gün oynamamanız gerektiğini unutmayın. Doktorun talimatları dışında yapacağınız her türlü hamle size zarar olarak döner.