Dudaklarının ince yapılı ya da hacimsiz görünmesinden şikayetçi olanların tercihi dudak dolgusu aynı zamanda alt ve üst dudağı eşit seviyeye getirmek için de yaptırılabiliyor. Dudak dolgusu yaptırmadan önce kadınların aklında benzer sorular yer alıyor; Dudak dolgusu ne kadar kalıcıdır? Dudak dolgusu sonrası ne olur? Tabi bu sorular dışında bilinmesi gerekenlerde var. İlk tavsiyemiz mutlaka tüm sorularınızı doktorunuza danışmanız. Ancak dudak dolgusu yaptıranların tecrübelerinden de faydalanabilirsiniz. Haberimizde dudak dolgusu yaptıranların kalıcılık hakkındaki tecrübelerini bulabilirsiniz...

Dudak dolgusu ne kadar kalıcıdır? sorusundan önce bilinmesi gereken en önemli konu, dudak dolgusu işleminin mutlaka uzman bir doktor tarafından yapılması gerektiğidir. Dudak dolgusu her ne kadar tam bir estetik operasyon olmasa da vücudunuzun içine enjekte edilecek yabancı bir madde söz konusudur. Kullanılan malzemenin güvenirliliği çok önemlidir. Dudak dolgusu işlemi dudağın belli bölgelerinden iğne ile dudağa girilerek yapılır ve öncesinde de ağrı hissedilmemesi için uyuşturma işlemi yapılır. Bu nedenle uzman bir ele ihtiyaç vardır. Diğer sorulara gelirsek; İşte Dudak dolgusu ne kadar kalıcıdır? Dudak dolgusu sonrası ne olur? sorularının yanıtları…

DUDAK DOLGUSU NE KADAR KALICIDIR?

Dudak dolgusunun ömründe, kullanılan malzemenin kalitesi ve sizin kişisel özellikleriniz önemlidir. Dudak dolgusunun kalıcığı için 8-12 ay aralığı verilir. Burada sizin kişisel özellikleriniz önemli bir faktördür. Dudak dolgusu yapan bazı kadınlar bu süreden daha az kalıcılık hissederken bazıları da bu süreden daha uzun dudak dolgusunun kalıcı olduğunu söyler. Ama doktorların kalıcılık için verdiği süre 8-12 ay arasıdır.

DUDAK DOLGUSI SONRASI NE OLUR?

Dudak dolgusu yaptırdıktan sonra dudaklarınız bir günde eski haline dönmez. Etkisini günbegün kaybeden bir uygulamadır. Bu nedenle eskiye dönüş de bir anda fark edilmeyecektir. Ancak dolgu yaptırdıktan sonra çektirdiğiniz fotoğraflara baktığınızda geçen zaman içindeki farkını anlayabilirsiniz. Ayrıca dudak dolgusunun dudağınızda hiçbir his kaybına neden olmaması gerekir. Aksi halde vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmanız gerektiğini unutmayın.