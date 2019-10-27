Dudak kalemi kullanım teknikleri: Dudak kalemi nasıl sürülür?

Dudak kalemi ile yapılan makyaj dudakların daha kusursuz görünmesine neden olur. Yalnızca sürülen ruj kalıcı olmayacak ve sürekli makyaj tazelemenizi gerektirecektir. Sizde dudak kalem nasıl sürülür ve ne tür etkileri vardır merak ediyorsanız işte size yardımcı olacak teknikler...

Kadınlar dolgun ve çekici dudaklara sahip olmak ister. Pek çoğumuz sadece ruj sürerek dudak makyajımızı tamamlarız fakat dudak kalemini kullananlar bilir ki dudaklarda değişimin ilk adımı dudak kalemi uygulamasıdır. Peki dudak kalemi en doğru şekilde nasıl sürülür?

DUDAK KALEMİ NASIL SÜRÜLÜR?

DUDAK KALEMİ MAKYAJIN KALICIĞINI ARTTIRIR

Özel bir geceye veya bir toplantıya davetliysen mutlaka rujunun kalıcılığına ihtiyacın olacaktır. Dudak makyajında kalıcılık istiyorsan dudak kalemi sürmelisin. Rujuna uygun bir dudak kalemi ile dudak kenarını çerçeveleyip rujunu sürebilirsin.

DUDAK KALEMİ DUDAKLARA DOLGUNLUK VERİR

Dudaklarının daha dolgun görünmesini istiyorsan nude tonlarda bir dudak kalemi ile dudak kenarlarından hafif taşırarak dudaklarını çerçeveleyebilirsin. Kenarlara hafif taşırırken dudak kenarlarını aynı ölçülerde çerçevelemen daha doğal bir görünüm kazanmaya yardımcı olacaktır. Dudak kalemi ile dudaklarınızı büyütürken çok abartmadan hafifçe taşırmalısınız.

KOYU RENK RUJLARDA NET BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRIR

Kırmızı, bordo veya siyah bir ruj uygulayacaksan öncesinde rujunla aynı renk dudak kalemi ile çerçevelemek dudakların çok daha etkili olmasını sağlar. Öncelikle dudak kalemi ile dudaklarını çerçeveleyip rujunu sürebilirsin.

RUJUN BULAŞMASINI ENGELLER

Rujun dudak kenarını bulaşması hiç hoş bir görünüm vermeyecektir. Kusursuz bir ruj uygulaması istiyorsanız rujunuza uygun tonlarda kalem tercihi yaparak dudak makyajınızı tamamlayabilirsiniz.