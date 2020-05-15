Dudak kalemi dudakların hatlarını daha belirgin hale getiren kozmetik ürünlerdir. Dudakları olduğundan daha kalın ya da dolgun göstermek de dudak kalemiyle mümkündür. Peki dudak kalemi nasıl seçilir?

Dudak kalemi dudağın çerçevelenmesini ve ana hatların daha düzgün ve kusursuz görünmesini sağlar.Son derece kullanışlı olan bu ürünler sadece ruj ya da parlatıcınız için bir temel oluşturmaz aynı zamanda dudaklarınızı tanımlamak ve daha dolgun görünmesini sağlamak içinde kullanılabilir. Peki dudak kalemi seçimi nasıl olmalıdır? Dudak kalemi satın alırken nelere dikkat etmeniz gerekir? İşte dudak kaleminin işlevini arttırıcı seçimler…

DUDAK KALEMİ NASIL SEÇİLİR?

DUDAK KALEMİ İLE MAKYAJINIZIN KALICILIĞINI ARTIRIN

Dudaklarınızı çerçeveledikten sonra rujunuzu sürdüğünüzde kalıcılık artar. Açık bir dudak kalemi rujunuzun rengini açarken koyu dudak kalemleri ise rujunuzun rengini daha koyu gösterecektir.

Rujunuzun renginde değişiklik olmasını istemiyorsanız rujunuzla aynı renk dudak kalemi seçmelisiniz.

DUDAK ŞEKLİNİ ÖNE ÇIKARIN

Dudaklarınıza kalem çekerek dudaklarınızı belirginleştirebilirsiniz. Şeklini vurgulamak için hatlarını daha da yoğunlaştırmalısınız.

DUDAKLARINIZ OLDUĞUNDAN DAHA BÜYÜK GÖRÜNSÜN

Dudak çizginizin hemen üstünden çerçeveleyerek daha dolgun bir görünüm verebilirsiniz. Dudak kaleminizi bir ton koyu seçerseniz sonuç daha da muhteşem olacaktır.

FAVORİNİZ DOĞAL DUDAKLAR İSE…

Dudak tonunda belirsiz ve ince bir hat çizin ve kalemle dudaklarınızın iç kısmını boyayın veya parlatıcı sürerek küçük bir dokunuş ekleyin. Bu sayede dudak kaleminiz belli olmayacak ve doğal görünümlü dudaklara sahip olacaksınız.

KALEMİN RENGİNİ DEĞİL DUDAK RENGİNİZİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

Dudak kalemi seçerken birçoğumuz kalemin rengine odaklanırız. Ancak burada en önemlisi dudak rengimizdir. Kullandığımız ruj renklerine ya da dudak rengine yakın tonlar tercih edilmelidir.