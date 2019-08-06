Dudak kalemi nasıl sürülür? Dudak kalemi sürmek için ipuçları…

Dudak kalemi ile yapılan makyaj dudakların daha kusursuz görünmesine neden olur. Yalnızca sürülen ruj kalıcı olmayacak ve sürekli makyaj tazelemenizi gerektirecektir. Sizde dudak kalem nasıl sürülür ve ne tür etkileri vardır merak istiyorsanız işte size yardımcı olacak teknikler
DUDAK KALEMİ NASIL SÜRÜLÜR?
DUDAK KALEMİ MAKYAJIN KALICIĞINI ARTTIRIR
Özel bir geceye veya bir toplantıya davetliysen mutlaka rujunun kalıcılığına ihtiyacın olacaktır. Dudak makyajında kalıcılık istiyorsan dudak kalemi sürmelisin. Rujuna uygun bir dudak kalemi ile dudak kenarını çerçeveleyip rujunu sürebilirsin.
DUDAK KALEMİ DUDAKLARA DOLGUNLUK VERİR
Dudaklarının daha dolgun görünmesini istiyorsan nude tonlarda bir dudak kalemi ile dudak kenarlarından hafif taşırarak dudaklarını çerçeveleyebilirsin. Kenarlara hafif taşırırken dudak kenarlarını aynı ölçülerde çerçevelemen daha doğal bir görünüm kazanmaya yardımcı olacaktır. Dudak kalemi ile dudaklarınızı büyütürken çok abartmadan hafifçe taşırmalısınız.
KOYU RENK RUJLARDA NET BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRIR
Kırmızı, bordo veya siyah bir ruj uygulayacaksan öncesinde rujunla aynı renk dudak kalemi ile çerçevelemek dudakların çok daha etkili olmasını sağlar. Öncelikle dudak kalemi ile dudaklarını çerçeveleyip rujunu sürebilirsin.
RUJUN BULAŞMASINI ENGELLER
Rujun dudak kenarını bulaşması hiç hoş bir görünüm vermeyecektir. Kusursuz bir ruj uygulaması istiyorsanız rujunuza uygun tonlarda kalem tercihi yaparak dudak makyajınızı tamamlayabilirsiniz.