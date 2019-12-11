Çoğu kadın kalın ve dolgun dudaklara sahip olmak ister. Bazıları genetik olarak şanslıdır ve bu birçok kadının imrenmesine neden olur. Kusursuz dudaklar için en önemli nokta ise dudak çizgisidir. Günümüzde dudak çizgisi ufak dokunuşlarla daha belirgin ve düzgün hale getirilebilir. Peki, dudak konturu nedir, nasıl yapılır?

Dudak çizginiz zamanla bozulabilir ve renginde yaşanan değişimlerde canınızı sıkabilir. Bu tip sorunları ortadan kaldıran dudak konturu size görsel olarak bakımlı bir görünüm verirken bir yandan da zamandan tasarruf etmenizi sağlayabilir. Peki, dudak konturu nedir, nasıl yapılır?

DUDAK KONTURU NEDİR?

Dudak konturu dudağın çerçevelenmesi ve daha dolgun bir görünüme kavuşması için kişilerin isteklerine bağlı olarak yapılan bir uygulamadır. Herkes tarafından tercih edilebilir. Yoğun bir iş temposuna sahip olabilir ve sabahları makyaj yapmak istemiyor veya zamanınız olmuyorsa dudak konturu ve kalıcı dudak makyajı size kolaylık sağlayabilir. Dudak çevresi zamanla belirginliğini kaybedebilir. Buna bağlı olarak hem renk kaybı hem de dudak çizgisi deforme olabilir. Dudak konturu bu sorununuzu ortadan kaldırmaya yönelik bir uygulamadır.

DUDAK KONTURU UYGULAMASI NASIL OLUR?

Dudak konturu hayal ettiğinizden çok daha fazlası olabilir. Dudaklarınızı vurgulamak ve tanımlamak için dudak konturu uygulaması oldukça başarılı bir yöntemdir. Dudak kontürü ve kalıcı dudak makyajı dövme işlemlerine benzer uygulamalara sahiptir. tıpkı dövmede kullanılan steril mikro iğneler kullanılabilir. Yalnızca dudak konturu uygulamasında dövmede olduğu kadar deriye nüfuz edilmemektedir. Dövme gibi kalıcılığa sahip değildir, belli bir süre sonra silinmeye başlar. Zamanla dudak derisindeki hücreler yapılan uygulamaları deforme eder ve günden güne kaybolmaya başlar. Dudak konturu yaptırdığınızda bu 2-3 sene kadar kalıcılık sağlayabilir. Ne zaman kaybolacağı kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Bunun sebebi ise cilt yapısı ve dudak bakımına yapılan bakımla yakından alakalı olabilir.