Dudak konturu dolgun ve belirgin dudaklara ulaşmanız için yapılan kalıcı makyaj uygulamalarından biridir. Düzgün ve belirgin bir dudak kontürüne sahip olmak sizin her zaman daha genç ve dinamik görünmenizi sağlayabilir. İşte dudak kontürü sonrası dikkat edilmesi gerekenler…

Dudak kontürü kişinin kendi dudak renginin birkaç ton koyu ya da açık yani kişinin tercihine göre yapılabilir. Kontür sonrası uygulanan renk kısa süre sonra açılarak daha doğal bir dudak kontürüne kavuşmanıza yardımcı olacaktır. Aynı zamanda dudak kontürü işlemi dudaklarının şeklinden memnun olmayanların, simetrik dudaklara sahip olmayanların en çok başvurduğu yöntemlerden biridir. Ayrıca sürekli makyaj tazelemeye gerek kalmadan belirgin hatlarda ve bakımlı dudaklara kontür uygulaması ile kavuşabilirsiniz. Kadınların son dönemlerde büyük ilgisini gören bu yöntem ile daha dolgun ve belirgin dudaklara sahip olabilirsiniz.

DUDAK KONTÜRÜ SONRASI DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Dudak kontürü uygulaması yaptıracaksanız veya yaptırdıysanız bu işlem sonrası dikkat etmeniz gereken bazı durumlar vardır.

İşte dudak kontürü sonrası kaçınmanız gereken bazı davranışlar;

-Dudak kontürü uygulaması yaptırdıysanız 1-2 gün dudaklarınızın su ile temas etmemesi gerekebilir.

-Baharatlı veya acı yiyeceklerden bir müddet uzak durmalısınız.

-Sıcak ve soğuk yiyeceklerden kaçınmanınız gerekebilir.

-Birkaç hafta boyunca dudaklarınız için özel nemlendiriciler kullanmalısınız.

-El temasından kaçınmalısınız.

-Dudak kontürü öncesi içilmesi gereken uçuk önleyici hap işlem sonrası da düzenli olarak kullanılmalıdır.