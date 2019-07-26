Dudak kuruması hemen hemen herkeste görülen bazen dönemsel bazen uzun süreli pullanma ve dökülme şeklinde oluşur. Cildimiz gibi dudaklarımızda özen ister. Dudaklarınızın kurumamaması için cildiniz gibi ona da bakım yapmalısınız. Peki dudak kuruması ve çatlaması nasıl geçer?

Dudak kuruması, kışın rüzgarlı ve sert havanın yazın ise güneşin zararlı ışıklarının teması sonucu olabilir. Mevsimsel olmamakla birlikte yaz-kış oluşabilmektedir. Dudaklarınız çok kuruyorsa aldığınız tuz miktarı ve tükettiğiniz baharatlara dikkat edebilirsiniz. Dudak kuruması şikayeti olan kişilerde stresli anlarda dudakları ısırma derisini koparma gibi durumlarla genellikle sık sık karşılaşılmaktadır. Dudak derisini dişlerle koparma son derece sakıncalıdır. Bu dudaklarınızın daha da sağlıksız olmasına sebep olmaktadır. Dudak kuruması ve çatlaması nasıl geçer bir göz atalım.

DUDAK KURUMASI NASIL ÖNLENİR? DUDAK ÇATLAMASI NASIL GEÇER?

HAVA KOŞULLARINA GÖRE ÖNLEM ALIN

Eğer hava kuru soğuk ve rüzgarlı ise dudaklarınızı korumak için atkı veya şal kullanabilirsiniz. Dudaklarınızı hafif örterek havanın dudaklarınızı kötü engellememesini sağlayabilirsiniz.

DUDAK KORUYUCU KULLANIN

Dudaklarınızı nemlendirmek adına balsam oldukça etkilidir. Evde kendinizin yapacağı basit yöntemlerde kullanabilirsiniz. Zeytinyağı ile nemlendirip peelingle ölü derilerden arındırabilirsiniz.

HAVA DUDAKLARINIZI KURUTABİLİR

Kışın evimizde, ofis ortamında ısıyı sağlayarak bir yandan da ortamın fazlaca kurumasına sebebiyet veririz. Kuru hava dudaklarımızı çok fazla etkiler. Evimizi iş yerimizi bol bol havalandırabilir bulunduğumuz ortamda bir kap içerisinde su bulundurabiliriz. Böylelikle oluşan nem ve kuru hava mümkün olduğu kadar azalacaktır.

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN VE BOL BOL SU İÇİN

Vücudumuzun yüzde sekseni su ile doludur. Bütün organlarımızın düzenli çalışması ve sağlık sorunları yaşamamamız adına su hayati önem taşır. Günlük ortalama iki buçuk üç litre su içmeye özen gösterin. Unutmayın; ne yerseniz osunuzdur. Yediğiniz yemeklere attığınız tuz oranını mümkün olduğu kadar azaltın. Herşeyin fazlası zarardır. Tuzun fazlası çok daha zarardır.

KOZMETİK ÜRÜNLER DUDAK ÇATLAMASINA NEDEN OLABİLİR

Dudak kuruması şikayeti de kullandığınız rujlarda bir o kadar önemlidir. Aldığınız rujları uzun süreli kullanmayın. Kozmetik ürünlerinizin ömrü bittiğinde onları yenileyin. Ruj İçerisindeki bazı maddeler den dolayı dudağın hava almamasını sağlayarak dudakta çatlak oluşuma neden olur.

BOL BOL TEMİZ HAVA ALIN

Oksijen bizim yalnız dudaklarımız değil bütün vücudumuz için gerekli hayati bir konudur. Temiz hava hem cildinizi yenileyerek hem de dudaklarımızın hava alıp nemlenmesini sağlayacaktır. Bol temiz hava ve yürüyüş kendimizi iyi hissettirecektir.