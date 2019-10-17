Dudak parlatıcısı bir dönemin olmazsa olmaz dudaklara parlaklık veren makyaj malzemelerden biriydir. Ne olduysa her şey mat rujlarla tanışanca parlatıcılara veda edildi. Moda dünyası genel olarak aynı döngü içerisinde bize bazı seçenekler sunabiliyor. Siz tarzınızdan şaşmak istemiyor ve dudaklarınız ışıldasın istiyorsanız parlatıcınızı her zaman çantanızda taşıyabilirsiniz. İşte kendi dudak parlatıcısını yapmak isteyenlere harika bir tarif...

Kendi dudak parlatıcınızı yaptığınızda, onu en sevdiğiniz kokuda ya da renkte özelleştirebilir ve biraz ışıltı katmaz isterseniz, parıltı bile ekleyebilirsiniz. Doğallığı seviyor ve ilgi duyuyorsanız kozmetiğin cilde olan zararını böylelikle önleyebilirsiniz. Üstelik ihtiyacınız olan tüm malzemeler muhtemelen evinizde bulunuyor olabilir. Daha koyu kıvamlı parlatıcı için vazelin veya nemlendirici ihtiyacınızı desteklemesi açısından hindistancevizi yağı kullanabilirsiniz. Dudak parlatıcısı yapımı kolay ve eğlencelidir. Dilerseniz arkadaşlarınızla paylaşabilecek kadar yapabilirsiniz. İşte dudak parlatıcısı nasıl yapılır? sorusuna harika bir tarifle yanıt…

BALMUMU İLE DUDAK PARLATICISI

Malzemeler;

4 yemek kaşığı zeytinyağı veya üzüm çekirdeği yağı

2 çorba kaşığı balmumu

3 adet E vitamini kapsülü

2 çorba kaşığı hindistancevizi yağı

Esansiyel yağ (isteğe bağlı)

2 çorba kaşığı kakao yağı

Ruj(isteğe bağlı)

Bu malzemelerle ortalama 13-14 tüp dudak parlatıcısı elde edebilirsiniz.

VAZELİN BAZLI DUDAK PARLATICISI

Malzemeler;

2 çorba kaşığı vazelin

Pancar tozu veya renkli allık (isteğe bağlı)

Renkli ruj ( isteğe bağlı)

Işıltı için glitter (isteğe bağlı)

Esansiyel yağ (isteğe bağlı)

2 tüp dudak parlatıcısı elde edebilirsiniz.