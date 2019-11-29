Dudak rengi nasıl canlanır? Solgun dudaklar için ne yapmalı?

Dudak rengi nasıl canlanır? Solgun dudaklar için ne yapmalı?

Dudaklarınızın rengi soluk mu görünüyor? Kullanılan dudak ürünleri, güneşe maruz kalma, sigara kullanımı ve diğer yaşam tarzı faktörleri de dahil olmak üzere bunun birkaç nedeni olabilir. Peki, dudak rengi nasıl canlanır? Solgun dudaklar için ne yapmalı?

Kadınlar için dudaklar adeta güzelliğin simgesidir ve parlak ve pembe dudaklar çoğu kişi için ilgi çekicidir. Peki solgun dudaklara nasıl bakım yapılır? Dudak rengi nasıl canlanır? İşte birkaç öneri…

DUDAK BALSAMI KULLANIN: Dudakları güneşe maruz bırakmak tıpkı cildinizdeki deri gibi pigmentasyon değişikliğine neden olabilir. Aynı zamanda kışın sert ve soğuk hava dudakların kurumasına, çatlamasına ve derinin soyulmasına neden olabilir. Dudak balsamı kullanmak dudaklarınızı çevresel faktörlerden korumaya yardımcı olabilir.

SIK SIK RUJ KULLANMAKTAN KAÇININ: Dudaklarınıza ruj sürerek daha canlı ve daha şık bir görünüme kavuşabilirsiniz ancak, kalitesiz makyaj malzemelerinden uzak durmanızda fayda var. Uzun süre ruj kullanmak dudaklarınıza zarar verebilir. Solgun dudaklarınızı ev yapımı doğal malzemelerle canlandırabilirsiniz. İşte natürel yollarla solgun dudaklar için çözüm yöntemleri

PORTAKAL SUYU VE YOĞURT: Portakal suyu ve yoğurt dudaklarınızda harikalar yaratabilir. Eşit miktarda yoğurt ve portakal suyunu karıştırın ve dudaklarınıza sürün. Portakaldaki sitrik asit eski pigmenti, tabakayı üstten kaldırır ve yeni kırmızı rengin ortaya çıkmasını sağlar. Bu tarifin etkili sonuçları göstermesi yaklaşık 8 hafta sürebilir. Bu nedenle dudaklarınıza her gün parmak uçlarınızla düzenli olarak kullanmanız gerekebilir.

BADEM YAĞI: Portakal suyu ve yoğurt kullandıktan sonra dudaklarınızda kuruma oluşabilir. Badem yağı dudağı nemlendirir ve pigmentasyonu hafifletir.