Dudak rengi ruj nasıl seçilir? Ten rengine göre nude ruj önerisi…

Dudak rengi ruj nasıl seçilir? Ten rengine göre nude ruj önerisi…

Dudak rengi rujlar farklı tonlara sahiptir ve nude bir ruj bir satın almadan önce ten renginizi dikkate almanız gerekebilir çünkü bir başkasında gördüğünüz nude bir ruj siz de farklı durabilir. Peki, dudak rengi ruj nasıl seçilir? İşte ten rengine göre nude ruj önerisi…

Esmer, buğday veya kumral cilt hangi cilde sahip olursan olun kendinize uygun nude ruju kolaylıkla bulabilirsiniz. Nude ruj renkleri arasında kaybolmanıza gerek yok ten renginiz size hangi ruju almanız konusunda yardımcı olacaktır. İşte ten renginize göre ruj önerileri…

BEYAZ TENLER İÇİN EN İYİ NUDE RUJ SEÇİMİ

Açık ten rengine sahip ve ten rengine uygun bir ruj arıyorsan açık tonlarda pudra pembesi tonları en iyi nude ruj seçeneklerinden biri olabilir. Bej ya da pembe alt tona sahip mat rujlar açık ten rengine yakışan mat rujlardır.

ESMER TEN İÇİN NUDE RUJ ÖNEİRİSİ

Esmer tenlerde pembe tonlarında nude rujlar kullanabilirler. Rujuna uygun bir tonda dudak kalemi ile dudaklarını çerçeveleyerek daha dolgun ve güzel dudaklara sahip olman mümkün. Aynı zaman da içinde turuncu tonların olduğu nude rujlarda sizin için en ideal nude ruj tonlarından biridir.

BUĞDAY TENLERE UYGUN NUDE RUJ TONLARI

Buğday ten için en uygun tonlar sıcak tonlarda nude rujlar tercih edilebilir. Karamel, bej tonlarında nude rujlarda oldukça yakışan tonlardır. Koyu tonlar buğday tenlerin daha canlı görünmesini sağlayabilir.