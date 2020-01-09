Dudak üstü kırışıklık egzersizleri neler? Dudak gençleştirmek için yardımcı çözümler…

Yaşınız ilerledikçe oluşan çizgiler daha yorgun bir ifadeye bürünmenize neden olabilir. İstenmeyen yaşlanma belirtilerinden biri de dudak ve çevresinde görülen küçük dikey çizgilerin oluşmasıdır. Bu çizgiler kullanılan mimiklerin sürekli tekrarlanmasından kaynaklanabilir. Ama bu kırışıklıklardan bazı egzersizlerle kurtulmak mümkün. Peki dudak üstü kırışıklık egzersizleri neler?

Cilt zamanla gerginliğini kaybeder ve hücre yenilenmesi yavaşlar. Ne yaparsanız yapın ilerleyen yaşınızla birlikte kırışıklıklar meydana gelecektir. Ancak cildiniz kırışmadan önlem almak ve cildinize gereken bakımı yapmak daha genç ve daha gergin bir cilde sahip olmanıza yardımcı olabilir.

DUDAK ÜSTÜ KIRIŞIKLIK EGZERSİZLERİ

Dudak çevresinde oluşan çizgiler yüz hareketlerinden, sigara, yetersiz beslenme, güneşe aşırı maruz kalan gibi nedenlerden dolayı daha da belirgin hale gelebilir. Bununla birlikte, düzenli egzersizler vücuttaki kasları şekillendirir ve ciltte sıkılaşma sağlar. Bu da çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Öyleyse dudak üstü kırışıkları için ne tür egzersizler yapılabilir?

İşte dudak üstü kırışıklıklarınızı azalmaya yardımcı olacak bazı egzersizler;

-Dudak çevresindeki kırışıklıkların giderilmesi için ağzın geniş bir şekilde açılması ve bir yandan da çenenin bir ileri bir geri hareket ettirilmesi sağlanır. Böylelikle dudağım etrafındaki kaslar çalışarak kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Günde 3-4 kez uygulamak kırışık görünümünü en aza indirir.

-Bazı harflerin uzun nefes alarak söylenmesi bu bölgedeki kasların çalışmasına yardımcı olur. A-O-X-I-U harflerinin uzun süre halinde ağız bölgesini esneterek söylenmesi sıkılaşma sağlayabilir.

-Parmak uçlarınızla nazikçe dudak çevresinde masaj yaparak gezdirilmesi dudak çevresindeki kasların hareketlenmesini sağlar. Kan dolaşımını hızlandırır ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olabilir.