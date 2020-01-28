Dudak yarasına ne iyi gelir?

Mevsimsel değişiklikler, yorgunluk, yetersiz beslenme veya hastalık gibi bazı durumlarda oluşabilen dudak yaralarına ne iyi gelir? İşte doğal tedavi yöntemleri...

Karşınızdaki kişinin konuşurken ağzını bakma eğilimi olduğundan yara izleri konuşurken zorlanmanıza ve söylediklerinizin anlaşılmamasına neden olabilir.

Hassas doku nedeniyle dudaklarda oluşan yara izlerinden kurtulmak kolay olmasa da bazı yöntemler uygulayarak hafifletebilir ya da yaraların boyutuna göre dudaklarınızı sağlığına kavuşturabilirsiniz. En çok kullandığımız bölgelerimizden biri olan dudaklar genellikle önemsiz gibi görülebilir ancak yemek yememiz ve kendimizi ifade etmemiz için hayatımızı kolaylaştırmaya yardımcı olurlar.

DUDAK YARASI İÇİN DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Dudaklarınızda oluşan uçuklar ve iltihaplı yaralar canınızı yakar ve her zaman canınızı sıkabilir. Pürüzsüz ve sağlıklı dudaklara kavuşmak için bazı doğal yöntemler uygulayabilirsiniz. Peki dudak yarası nasıl geçer? İşte dudak yaraları için bazı çözüm önerileri…

1. Çay ağacı yağı yaraların iyileşmesini sağlar ve dudak yaraları için de oldukça etkilidir. Ancak kullanmadan önce su ile seyrelterek kullanmanız dudağınızda yanık olma olasılığını ortadan kaldırır.

2. Gül suyuna bir miktar zerdeçal ilave ederek macun kıvamına getirin ve yara olan bölgelere uygulayın. Zerdeçalın antiseptik ve iltihap giderici özelliğinden dolayı yaraları iyileştirir ve yaraların oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

3. Salatalık dilimlerini dudak yaralarınızın üzerine koyarak oluşan yaralardan kurtulabilirsiniz.

4. Bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek dudaklarınızdaki yaraların tedavisinde kullanabilirsiniz. Pamuğu tuzlu suyun içine batırın ve yaraların üzerine silin. Nazikçe uygulamanızda fayda var çünkü tuz yaralarınızın sızlamasına neden olabilir.