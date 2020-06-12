Dudaklar ölü deriden nasıl arınır?

Dudaklarınızdaki ölü derilerden kurtulmak için cilt tipinize uygun peelingler bu sorunu ortadan kaldırır. Ayrıca hazırlamış olduğunuz bu peelingleri vücudunuzun herhangi bölgesinde de kullanmanız mümkün. Bu tariflerle dudak bakımınızı cilt bakımı rutininizin bir parçası haline getirerek pürüzsüz dudaklara kavuşabilirsiniz.

Dudaklardaki kurumalar, çatlamalar ve pul pul dökülmeler estetik açıdan hoş görünmezler. Dudaklarınızın nemli, canlı ve taze bir görünüme kavuşması için en etkili yöntem peelingdir. Peeling sayesinde cildinizi derinlemesine temizleyebilir ve onları en kısa sürede vücudunuzdan uzaklaştırabilirsiniz.

Dudaklarınızı ölü derilerden arındırmak için hazırladığınız peeling tariflerini uyguladığınızda ilk denemeden itibaren dudaklarınızdaki değişimi fark edebilirsiniz. Peki dudaklar ölü derilerden nasıl arındırılır? Pürüzsüz dudaklar için nasıl peeling yapabilirsiniz? İşte dudaklarınızı istediğiniz görünüme sokacak peeling tariflerini sizler için derledik.

DUDAKLARINIZ İÇİN EV YAPIMI PEELİNGLER

Dudaklarınızın kuru, çatlak ve solgunsa artık onlara müdahale etmenin zamanı geldi demektir. Dudaklarınızı peelingle nazikçe ovmak ölü derileri dudaklarınızdan uzaklaştırır ve dudaklarınızdaki problemlerden kurtulmanıza yardımcı olur.

KAHVE PEELİNGİ

Kahve peelingi dudaklarınızda kan dolaşımını artırır ve ölü derilerden arınmasına yardımcı olur. Hem oldukça pratiktir hem de evinizde her zaman bulundurduğunuz bir malzemedir.

NASIL HAZIRLANIR?

Kahve peelingi için bir kaşık Türk kahvesi ve bir kaşık zeytinyağını karıştırın ve dudaklarınızı ovarak sürün. Haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

BAL VE ŞEKER PEELİNGİ

Bal, dudaklarınızı nemlendirecek ve şekerle bir araya geldiğinde cildinizi ölü derilerden arındırmaya yardımcı olacaktır.

NASIL HAZIRLANIR?

Bir çay kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı toz şekeri karıştırın ve 3-5 dakika dudaklarınızı ovarak sürün. Haftada 2-3 kere uygulayarak etkisini arttırabilirsiniz.

ÇİLEK PEELİNGİ

Özellikle dudaklarının solgun görünümünden şikayetçi olanlar için etkili bir yöntemdir. Dudaklarınızı doğal görünümüne kavuşturur ve içerisindeki vitamin ve minerallerden dolayı dudaklarınızı sağlığına kavuşturur.

NASIL HAZIRLANIR?

Ortadan ikiye böldüğünüz çileği dudaklarınıza nazikçe sürün ve 10 dakika dudaklarınızda beklettikten sonra yıkayın. Haftada 2-3 kere uygulayabilirsiniz.