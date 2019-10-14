Vücutta ki fazla yağ yaşamı zorlaştırırken sağlığı da olumsuz etkileyen nedenler biridir. Bedenimizdeki fazlalıklar estetik açıdan hoş görünmemenin yanı sıra her bir fazla kilo, zamanla bedenimizi yıpratır ve vücudun enerjisini düşürebilir. İşte günümüzün popüler diyetlerinden dukan ile ilgili merak ettikleriniz. Dukan diyeti nedir, nasıl yapılır?

İdeal kiloda kalarak yalnızca istediklerimizi giyinmekle kalmayız, vücudumuz daha enerjik ve hızlı çalışabilir. Alınan her kilo hem hayatı zorlaştırır hem de aynalara küsmemize neden olabilir. Diyetlere ek olarak sıkı egzersiz programları ile fit bir vücuda sahip insanlarla dolu her yanımız. Bu durum sizi üzmemeli aksine hedeflerinize bir ışık tutmasına izin vererek ideal kilonuza ulaşmak için daha kararlı ve azimli olmanıza destek olarak görebilirsiniz.

Diyet listelerinde zirve yapan dukan diyeti son günlerde adından en çok konuşulan diyetler arasında yer alıyor. Dukan diyeti nedir ve nasıl yapılır merak ediyorsanız işte size nasıl yapılacağı hakkında ipuçları…

DUKAN DİYETİ NEDİR?

Dukan diyeti protein bazlı yiyeceklere ve çeşitli nişastalı sebzelere asla izin vermez. Dukan diyetini uygulamak oldukça kolaydır. Yapmanız gereken tek şey diyet listesinin dışına çıkmamak olacaktır. Size verilen diyet listesindeki yiyeceklerden dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ek olarak diyetin yapılmasını kolaylaştıran farklı pişirme ipuçları ve tarifler sunan çeşitli kaynaklara sahip olabilirsiniz.

DUKAN HAKKINDA

Pierra Dukan'ın 2000 yılında yayınladığı diyet 2010 yılında popülerlik kazandı ve dukan diyeti olarak adlandırıldı. Bugüne kadar, dukan diyeti kitabi dünya çapında sekiz milyondan fazla sattı ve yaklaşık 14 dile çevrildi. Aynı zamanda dukan diyeti dengesiz bir beslenme programını desteklediğine inanan birçok sağlık uzmanı tarafından eleştirilmiştir.

DÖRT AŞAMALI DUKAN DİYETİ

İLK EVRE

Bu ilk aşama 3-10 gün arasında sürer ve anında sonuç verir. Diyet kesinlikle karbonhidrat bulundurmaz ve yüksek proteinli yiyecekleri içerir.

İZLENME AŞAMASI

Yalnızca protein tüketimi devam ederken onaylanmış 28 karbonhidrat içeren sebzeler yavaşça verilemeye başlar. Bu aşamada hedef ağırlığına ulaşana kadar kalınmalıdır.

KONSOLİDASYON AŞAMASI

Meyve ve süt ürünleri gibi daha önce yasaklı yiyecekler aşamalı olarak tekrar verilir. İki kutlama yemeğinin ardından bir hafta izin verilir.

STABİLİZASYON AŞAMASI

Eğer karbonhidratları hayatınızı tekrar ağırlık koymadan hayatınıza sokmayı başardıysanız, 4. Aşama adım atmanıza ve ‘'yaşam kuralları'' kilidini açmanıza izin verir.