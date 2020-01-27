Dünyanın en büyük Crème de la Mer’i İstanbul Havalimanı’nda

La Mer, her yıl düzenlediği “Arrive Hydrated” kampanyası kapsamında ikonik Crème de la Mer nemlendiricisini İstanbul Havalimanı’nın ana gidiş salonunda beş metre yüksekliğinde dev bir Crème de la Mer enstalasyonuyla kutluyor. Göz alıcı enstalasyonun Avrupa'da ilk defa kurulacağı bu heyecan verici sergide ziyaretçiler, 20 Ocak - 16 Şubat tarihleri arasında ikonik cilt bakım markasının sürükleyici hikayesini ve benzersiz deneyimini keşfetme fırsatı bulacak.

La Mer'in marka hikayesinin kalbinde yer alan yenileyici nemlendirici Crème de la Mer, ters giden bir deneyde yanıklara maruz kalan Dr. Max Huber'in 12 yıl boyunca yaptığı 6.000 deney sonucu yaratıldı. Crème de la Mer’in sırrı, Mucize İksir adlı hücre yenileyici bir iksirin şifalı niteliklerinde yatıyor. Denizden elde edilen yenileyici enerjilerle cildi besleyen krem, doğal ve genç görünümlü bir ışıltı yaratıyor.



İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek, tüm duyulara hitap eden Crème de la Mer sergisi, konukların dev bir kremin içine adım atmasıyla başlıyor. Deniz sesleri ve sualtı ışıklandırmasının yumuşak aydınlığı içinde ziyaretçiler markanın okyanus hissi veren dünyasına davet ediliyor. Serginin diğer tarafında yer alan sayısız kremden oluşan Crème de la Mer duvarı ise ziyaretçilerin benzersiz, unutulmaz anları yakalamaları için mükemmel bir ortam sunuyor.



La Mer'in Cilt Bakım Sanatı Uzmanları ayrıca özel danışmanlık vermek, nemlendirme ritüellerini tanıtmak, destinasyonunuza cildiniz nemlendirilmiş olarak varmanızı sağlayacak ipuçlarını paylaşmak ve cildin uçağın kalkışından inişine hatta ötesine kadar sağlıklı ve parlak görünmesini sağlamak için enstalasyonda hazır bulunacak. Yolcular, seçili La Mer ürünlerinde ücretsiz kişiselleştirme hizmetinden de yararlanabilecek.