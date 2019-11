Dünyanın ilk makyaj müzesi açılıyor

Dünyanın ilk makyaj müzesi 2020'de New York'ta açılacak. Müzede 10 bin yıllık geçmişe tanıklık yapabileceğiniz gibi, 1950'lerden günümüze pek çok önemli ürünü de görebileceksiniz...

Önümüzdeki yıl, New York’ta herkesin ilgisini çekebilecek muhteşem bir müze açılacak. Dünyanın ilk makyaj müzesi 2020’de meraklılarını bekliyor olacak. Güzellik tarihine güçlü bir ışık tutacağı düşünülen müze, Pembe Orman: 1950’lerin Amerika’sında makyaj teması (Pink Jungle: 1950s Makeup in America) ile başlayacak.

Müzenin genel müdürü ve kurucusu Doreen Bloch yaptığı açıklamada makyajın 10 bin yıl öncesine dayanan tarihine dikkat çekti: “Makyaj Müzesi, New York’taki kültürel peyzaj için kritik bir konumda olacak. Çünkü makyajın 10 bin yıllık bir geçmişi var. Bu da müzenin keşfetmesi gereken çok şey olduğunu gösteriyor. Modern kozmetik endüstrisinin doğuşu olan 1950’ler, başlangıç için mükemmel bir zaman dönemi.”

Makyaj Müzesi’ni ziyaret edenler vintage eserler ve bilgilendirici etkinlikler ile buluşacak. Müzenin marka sponsorları makyaj tarhinde daha önce hiç görülmemiş ögelerin sunulmasında önemli rol oynayacak. Erno Laszlo’nun Marilyn Monroe ve Greta Garbo tarafından kullanılan yüz bakım ürünlerinden oluşan koleksiyonu da onlardan biri olacak. Biletler Mart 2020’de satışa sunulacak…