Genellikle kuru, cansız ve yıpranmış saçlar elektriklenir. Nemini kaybeden saçlar zamanla kuruyarak kırılmalar oluşur ve bu kırılmalar elektriklenmelere yol açabilir. Genellikle duş sonrası elektriklenen saçlar havanın nemine ve dengesine göre bile değişebilir. Peki elektriklenen saç nasıl düzelir? İşte doğal öneriler...

Saç boyaları, şekil verme işlemleri gibi uyguladığımız bir takım yöntemler saçlarda yıpranmalara sebep olur. Saçlar da kalıcı sorunlara neden olan bu işlemleri en aza indirmek saçlarımızı bir süre daha korumamıza yardımcı olabilir. Banyo sonrası saçlarınızı havlu ile ovuşturmadan sadece sarıp kurumasını bekleyebilirsiniz. Fön makinesi ile yanlış saç kurutma teknikleri saçlarınızın kırılmasına, yanmasına hatta daha çok kabarmasına neden olacaktır. Düşük sıcaklıkta saçınıza fazla yaklaştırmadan tepeden aşağı doğru kurutmak saçınıza zarar vermeyecek ve elektriklenmesini önleyecektir. Bunların yanı sıra saçınıza yapacağınız doğal maskeler saçınızı beslerken aynı zamanda elektriklenme sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Elektriklenen saç nasıl düzelir? İşte doğal bakım önerileri…

ELEKTRİKLENEN SAÇLAR İÇİN YUMURTA MASKESİ TARİFİ

Yumurta içeriğindeki protein ile saçların gerekli vitamin almasını sağlayacak ve zeytinyağı saçın ihtiyacı olan nemi karşılayacaktır.

Malzemeler;

1 yumurta

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

Tüm bu malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın. Saç diplerine tamamen nüfuz etmesini sağlayın. 20-30 dakika beklettikten sonra bol su ile saçını durulayın.





ELEKTRİKLENEN SAÇLAR İÇİN BAL VE ZEYTİNYAĞI MASKESİ TARİFİ

Her derde deva bal bu kez saçınızda harikalar yaratacak. Zeytinyağı ve bal ikilisi kuruyan saçlar için kurtarıcı bir maske tarifidir.

Malzemeler;

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı bal

Yapılışı;

Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın ve saç diplerinizden başlayarak uç kısımlarına doğru maskeyi yedirin. Yaklaşık yarım saat kadar saçınızda bekletin ve durulayın.