Ellerde oluşan çatlaklar için 12 etkili yöntem

Sık sık elleri yıkamanın, corona virüsünden korunmamızda kilit rol üstlendiğini artık hepimiz biliyoruz. Ama dikkat edin, yıkamaktan oluşan çatlaklar pek çok enfeksiyona adeta davetiye çıkartıyor! İşte ellerde oluşan çatlaklar için alabileceğiniz önlemler...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünden korunmamızda ellerimizi 20 saniye boyunca yıkamamız, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise dezenfektan veya kolonya ile temizlememiz yaşamsal öneme sahip. Ancak ellerimizi gereğinden sık ve uzun süreli yıkamak, dezenfektan veya kolonya kullanımını abartmak; ellerde kurumaya ve buna bağlı olarak da çatlak oluşumuna neden olabiliyor. Eğer ellerimizi korumazsak bu çatlaklar zamanla hem çoğalıyor hem de giderek büyüyüp, derinleşiyor. Üstelik acıma, ağrı, sızı ve kızarıklık gibi sorunlar oluşturmasının yanı sıra çeşitli enfeksiyon hastalıklarının gelişme riskini de artırıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt ellerde çatlama ve yarılma gibi deri bütünlüğünün bozulduğu durumların bakteri, mantar ile virüs gibi her türlü enfeksiyon etkeni için giriş kapısı oluşturabileceği uyarısında bulunarak, “Bunun sonucunda bakteriyel deri enfeksiyonları, mantar, siğil gibi sorunlar ve deride bariyer özelliğinin kaybına bağlı olarak egzama oluşabiliyor. Dolayısıyla evden dışarı çıkarken bu tarz yaraların yara bandı veya pansumanla kapatılması çok önemli” diyor. Peki ellerimizi korumak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? İşte el çatlaklarına karşı 12 etkili çözüm.

ÇATLAKLARDAN KORUNMAK İÇİN…

1. Su ve sabunla temizleyin

Ellerinizi cilt pH'ına uygun, renksiz ve kokusuz (klasik beyaz sabun) veya nemlendirici özelliğe sahip (gliserinli/zeytinyağlı gibi ) katı sabunlarla yıkayın. Dışarıyla temasınız yoksa ellerinizi su ve sabunla yıkamanız, dezenfeksiyon için yeterli.

2.Bebek ürünlerini kullanın

Cildiniz zaten hassas veya çok kuruysa ya da egzama ile sedef gibi cilt sorunlarınız varsa, klasik sabunlar yerine; eczanelerde satılan ve deterjan özelliği olmayan cilt temizleyiciler ya da bebek ürünlerini kullanmanız daha doğru olacaktır.



3.Her yıkama sonrası mutlaka nemlendirin

Ellerinize her yıkama sonrasında nemlendirici uygulamanız, el yıkamanın sebep olduğu kuruluğu, dolayısıyla çatlama riskini önemli derecede azaltıyor. El yıkama dışında ellerinizde kuruluk hissettiğiniz zamanlarda da nemlendirici uygulamanızda fayda var.

4.Dezenfektan ve kolonyaya dikkat!

Dezenfektan veya kolonya gibi ürünleri ev dışında ellerinizi yıkayamayacağınız zamanlarda kullanmanız daha doğru olacaktır. Çünkü bu ürünlerin sık kullanımı ciltte kuruluğa, dolayısıyla zamanla çatlaklara yol açabiliyor. Ellerinizi dezenfektan veya kolonyayla temizlerken, bu ajanların kurutucu etkisini azaltmak için nemlendirici krem kullanmayı ihmal etmeyin.

5.Cilt yapınıza uygun ürün seçin

Eğer ek bir cilt hastalığınız yoksa gliserin ve saf vazelin gibi basit içerikli nemlendiriciler ciltte kuruluğa karşı yeterli gelecektir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Pırmıt ancak ellerinizde aşırı kuruma eğilimi, egzamaya yatkınlık veya sedef gibi hastalıklar varsa, cilt bariyerini onarıcı özelliğe sahip ürünleri tercih etmeniz gerektiğine dikkat çekiyor.

6.Ellerinizi kurularken ovuşturmayın

Yıkama sonrasında ellerinizi daha hijyenik olması nedeniyle tek kullanımlık kağıt havlu veya yumuşak pamuklu bir havluyla, ovuşturmadan kurulamaya dikkat edin.

7.Bol su tüketin, meyve ve sebzeye ağırlık verin

Cildinizin nemli kalması için bol su içmeniz ve beslenmenizde meyve ile sebzeye de ağırlık vermeniz gerekiyor. Vücudumuz günlük olarak kilo başına 30 ml suya ihtiyaç duyuyor. Bu da 60 kilo ağırlığındaki bir kişi için yaklaşık 2 litre su anlamına geliyor.

8.Sıcak değil, ılık suyla yıkayın

Ciltte çatlakların oluşmaması için el yıkama suyunun sıcaklığı da önemli. Aşırı sıcak veya soğuk suyla yıkamak ciltte kuruluğu artırabileceği için ellerinizi ılık suyla yıkamayı alışkanlık haline getirin.

9.Eldivensiz olmaz!

Bu dönemde hemen herkesin temizlik ürünleriyle teması fazlasıyla arttı. Evinizde bulaşık yıkarken ve tüm yüzeyleri temizlerken eldiven kullanmayı asla ihmal etmeyin. Eldivenin içine pamuklu eldiven giymeniz, ellerinizi korumanıza yardımcı olacaktır.

ÇATLAKLAR OLUŞTUYSA…

10.Daha yağlı nemlendirici kullanın

Ellerinizde çatlaklar oluştuysa kullandığınız nemlendiriciyi daha yağlı olan saf vazelin gibi merhem tarzı nemlendiricilerle değiştirmenizde fayda var. Nemlendiriciniz yeterli gelmezse, cilt bariyerini onarıcı özelliğe sahip dekspantenol, hamamelis, madecossid ve çinko gibi içeriklere sahip kremlerden yararlanabilirsiniz.



11.Renksiz ve parfümsüz olsun

Renksiz ve parfümsüz kremleri tercih edin. Çünkü parfüm ve renk vericiler hasarlanmış deriden nüfuz ederek egzama gelişimine neden olabiliyor.

12.Gece streç filmle sarın

Çatlak oluşumunu azaltmak veya yeni başlayan çatlakları iyileştirmek için saf vazelin içerikli kreminizi gece ellerinize sürdükten sonra üzerini streç filmle sararak birkaç saat bekletin. Bu yöntemle kremin emilimi artarak çatlakların iyileşmesi hızlanacaktır.