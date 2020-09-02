Cilt dostu olan elma A vitamini, C vitamini ve bakır açısından zengindir. Tüketerek faydalarından yararlanacağınız gibi cildiniz için hazırlayacağınız özel bir elma maskesi ile harika bir cilt görünümüne kavuşabilirsiniz. Peki elma maskesi nasıl yapılır? Elmanın cilde faydaları nelerdir? İşte elma ile hazırlayabileceğiniz müthiş maskeler ve cildinize sağladığı faydaları sizler için derledik.

Elma içeriğindeki vitamin ve minerallerle vücut sağlığına korumada önemli bir besindir. Cilt sağlına da sayısız faydaları bulunan elma, aynı zamanda fito besin maddesi olarak geçer.

ELMANIN CİLDE FAYDALARI

Elmada bulunan C vitamini, cildin kolajen içeriğini yeniden depolamaya yardımcı olur. Kolajen ise cilt sağlığı söz konusu olduğunda önemli bir yere sahiptir. Bu sayede ciltte elastikiyet artar ve kırışıkları olabildiğince uzak tutar.

Elmada bulunan bakır ise ciltteki melanin üretiminin korunmasına destek olur. Ciltteki melaninin güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunmasına yardımcı olur ve ciltte doğal bir güneş koruyucu bariyeri oluşturur. Yüksek lif ve su içeriği ile cildin nemlenmesini sağlar. Cilde doğal bir beyazlık ve ışıl ışıl bir görünüm verir.

CİLDİ TEMİZLEYEN ELMA MASKESİ TARİFİ

1 adet yumurta akı, 1 tatlı kaşığı krema ve 1 adet rendelenmiş elma suyunu bir kabın içinde karıştırın ve homojen bir kıvam almasını sağlayın. Temiz cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Daha sonra ılık su ile yıkayın.

PARLAK BİR CİLT İÇİN ELMA MASKESİ TARİFİ

Bir orta boy elmayı rendeleyin ve 1 yemek kaşığı balı içerisine ilave edin. Hazırladığınız maskeyi yüzünüze uygulayın. 20 dakika sonra ılık su ile durulayın. Bu maske cildiniz canlandırır ve doğal bir parlaklık sağlar.