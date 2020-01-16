Emilia Clarke ünlü kozmetik markasının yüzü oldu tarihe geçti
Game of Thrones dizisinin başrollerinden biri olan Ejderhaların Annesi Emilia Clarke, dünyaca ünlü kozmetik devi Clinique’in Global Marka Elçisi oldu. “Markanın bir parçası olduğum için mutluyum” diyen ünlü oyuncunun dört Emmy ve iki Critics Choice adaylığı bulunuyor.
Clarke, yaşadığı ciddi sağlık sorunlarından sonra, geçen yıl beyin hasarı ve inme sonrası, genç yetişkinleri iyileştirmeyi hedefleyen ve hayatlarını kökten değiştirmeye yardım eden yardım kuruluşu Sameyou’yu kurmuştu.