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Emily Ratajkowski iç çamaşırıyla sabah rutinini takipçileriyle paylaştı
Emily Ratajkowski iç çamaşırıyla sabah rutinini takipçileriyle paylaştı
Emiliy Ratajkowski, çektiği video ile yürekleri hoplattı. İç çamaşırıyla sabah rutinini anlatan model, dans etmeyi de ihmal etmedi...
Güzellik 15 Nisan 2020 - 14:55

Sosyal medya hesaplarından yaptığı seksi paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü model Emily Ratajkowski, sabahları kalkınca neler yaptığını anlatan bir video çekti. Evde karantinada olduğu süre boyunca takipçilerini paylaşımsız bırakmayan Ratajkowski, yüz yıkama, diş fırçalama, saç şekillendirme ve makyaj yapma gibi ritüellerini anlattı. Modelin bej rengi tanga çamaşırıyla çekim yapması ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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