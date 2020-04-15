Emily Ratajkowski iç çamaşırıyla sabah rutinini takipçileriyle paylaştı

Sosyal medya hesaplarından yaptığı seksi paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü model Emily Ratajkowski, sabahları kalkınca neler yaptığını anlatan bir video çekti. Evde karantinada olduğu süre boyunca takipçilerini paylaşımsız bırakmayan Ratajkowski, yüz yıkama, diş fırçalama, saç şekillendirme ve makyaj yapma gibi ritüellerini anlattı. Modelin bej rengi tanga çamaşırıyla çekim yapması ise sosyal medyanın gündemine oturdu.