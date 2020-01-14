Yüz kırışıklıkları başta olmak üzere kaz ayakları, dudak çevresi kırışıklığı, el kırışıklıkları her kadını mutsuz eden çizgilerdir. Zamanla oluşan bu çizgilere erkenden müdahale etmek ince çizgilerin belirginliğini azaltır ve kırışık oluşumunu engeller bu konuda cilde en iyi desteği veren bitkisel ve esansiyel yağlar, cildi gençleştirirken mikro dolaşımı iyileştirerek cildin esnekliğini arttırmaya yardımcı olur. Peki en etkili kırışıklık giderici bitkisel yağlar hangileridir?

Yaşımız ilerlese bile her zaman genç görünmek isteriz. Daha genç ve canlı bir cilt için uyguladığımız kimyasal içerikli ürünlerin etkisi kısa sürelidir ve sanıldığının aksine cilt kusurlarında beklenen etkiye sahip değillerdir. Bu işe yaramayan ürünler hem pahalı hem de cildimizde olumsuz reaksiyon gösterme riski oldukça yüksektir. Kırışıklıklara asla tahammülü olmayan her kadının uygulaması gereken etkili yöntemlerde biri de doğanın bize sunduğu mükemmel içeriği ile cildin onaran bitkisel yağlardır. Peki ciltte oluşan kırışıklıkları hangi bitkisel yağlar tedavi eder? En etkili kırışıklık gideren bitkisel yağlar neler? Evde bitkisel yağlarla kırışıklıkların görünümünü nasıl azaltırız? İşte kırışıklık giderici özel yağlar ve cilde etkileri…

LAVANTA YAĞI

Lavanta yağı antibakteriyel özelliğe sahip sivilce izlerin giderilmesini sağlayan ve yaşlanma karşıtı olarak da kullanılan bitkisel bir yağdır.

Bu yağdan birkaç damla gece kreminize ilave ederek cildinize uygulayabilirsiniz.

ARGAN YAĞI

Argan yağı yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı yağlardan en etkili olanıdır. Nemlendirici özelliği oldukça yüksektir, ciltteki izleri giderir ve cildi besler.

Güçlü bir etki elde etmek için birkaç yağı bir arada kullanabilir ya da gece kreminize 2-3 damla damlatarak kullanabilirsiniz. Tek başına kullanmak istiyorsanız akşamları yatmadan önce temiz cildinize bir damla argan yağını pamukla iyice yedirmelisiniz.