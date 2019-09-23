En iyi bronzlaştırıcı yağlar nelerdir?

Yaz ile birlikte açık hava etkinlikleri de beraberinde gelmektedir. Deniz, kum, güneş üçlüsü yılın tüm yorgunluğunu üzerimizden atmamıza ve eğlenceli anlar yaşamamızı sağlar. Mayo ve bikiniler ile sere serpe güneşten nasibimizi alarak bronzlaşmak o an bize kendimizi harika hissettirebilir. Ancak bronzlaşma sonrası hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsak bilinçli olmalıyız. İşte en iyi bronzlaştırıcı yağlar...

Güneş güzel, bir bronzluk sağlarken, aynı zamanda bazı tehlikeleri de beraberinde getirebilir. Bu nedenle güneşe çıkmadan önce koruyucu güneş kremi kullanılmalı ve cildin nemli kalması sağlanmalıdır. Güneşe çok fazla maruz kalmak bize hem kısa hem de uzun vadede zarar verebilir. Sert UV ışınları erken yaşlanma, güneş yanığına, ciltte lekelenmelere neden olabilir. Bu nedenle bronzlaştırıcı yağlar yeteri kadar kullanılmalıdır. Mümkün olduğu kadar 16-17 saatleri arasında güneşe çıkmaya özen gösterin. Bronzlaştırıcı birçok ürün satılsa da kendi bronzlaştırıcınız yapmak istiyorsanız bitkisel yağlarla doğal bir bronzlaştırıcı hazırlayabilirsiniz. Doğal ürünler cildinize zarar vermemesinin yanı sıra en iyi şeklide bronzlaşmanızı sağlar. İşte en iyi bronzlaştırıcı yağlar…

ZEYTİNYAĞI, KAKAO VE CEVİZ YAĞI İLE DOĞAL BRONZLUK

Kakao yağını güneşte eriterek içerisine yaklaşık 15 gr. Zeytinyağı ve 15 gr. Ceviz yağını ilave edin. Tüm malzemeleri küçük bir kaba veya temiz bir sprey şişesine dökerek iyice çalkalayın. Güneşe çıkmadan 15 dakika önce tüm vücudunuza sürebilirsiniz.

HAVUÇ YAĞI İLE UZUN SÜRELİ BRONZLUK

1 çorba kaşığı havuç yağı, 1 çorba kaşığı, kayısı yağı, 1 çorba kaşığı, susam yağını karıştırın içerisine bir çubuk tarçın ilave edin. Karışımı bir sprey şişesine aktararak ölçülü miktarda kullanmaya özen gösterin.