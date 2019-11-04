En iyi sivilce maskesi nasıl yapılır? Sivilce karşıtı maske tarifi…

Çoğu zaman pürüzsüz ve genç bir cilt arayışı içinde bir takım sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bazılarının en büyük sorunu kırışıklıklar olabilirken diğerleri için, her zaman beklenmedik anlarda ortaya çıkan akneler sorun olabilir. Peki bu ansızın ortaya çıkan sivilcelerle nasıl baş edilir? En iyi sivilce maskesi nasıl yapılır? İşte sivilce karşıtı maske tarifi…

Cildin üzerinde zamanla ölü deri birikerek gözenekler tıkanabilir, bu tip sorunlarda, sivilce ve siyah noktaların oluşumuna neden olabilir. Ayrıca stres, beslenme alışkanlıkları gibi etmenler de sivilcelerin oluşmasına neden olabilir. Cildinizdeki sivilcelerden kurtulmak için en başta hijyen sağlamak gerekebilir. Sivilcelerin verdiği o kötü görünümü makyajla kapatmaya çalışmak akne problemlerinin daha da ilerlemesine ve ciltte kalıcı izlere neden olabilir. Cildin soyulmasını sağlayan peeling etkili maskeler sivilcelerin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Evinizde bulundurduğunuz çeşitli, doğal malzemelerle cildinizi ölü derilerden arındırabilir, hayalini kurduğunuz pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz. Öyleyse sivilce karşıtı maske tarifi…

DERİNLEMESİNE TEMİZLİK İÇİN KARBONAT MASKESİ

Karbonat iyi bir temizleyicidir. Cildi ölü derilerden arındırır, canlandırır ve pürüzsüz olmasını sağlar. Karbonat maskesini haftada bir kere yapmak yeterli olabilir çünkü çok fazla kullanımı cildi tahriş edebilir.

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı karbonat

1-2 çay kaşığı su

Yapılışı;



Karbonat ile suyu karıştırarak macun kıvamına getirin. Göz çevreniz hariç yüzünüze nazikçe masaj yaparak maskeyi uygulayın. 10 dakika sonra yüzünüzü bol su ile temizleyebilirsiniz. Karbonat maskesi ayrıca cilt lekelerini gidermede de oldukça etkilidir. Maske sonra cildinizin ihtiyacına göre bir nemlendirici sürerek cildinizdeki gerginliği ve kuruluğu ortadan kaldırabilirsiniz.