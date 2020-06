Epilasyon Ağrısına Son Veren Teknoloji: Buz Lazer

Buz Lazer epilasyon, istenmeyen tüylerle mücadelede en etkili ve en sağlıklı çözümdür. Bu nedenle çok tercih edilen popüler bir uygulamadır. Günümüzde hem kadın hem de erkekler lazer epilasyon teknolojisinden yararlanmakta ve gelişen teknolojilerle hastalardan gelen talepler karşılanmaktadır. Lazer epilasyon kullanıcılarının en temel ve ortak şikayeti acılı bir uygulama olmasıdır. Lazer epilasyonun bu dezavantajını ortadan kaldırmak için, teknoloji ile konfor birleştirilerek geliştirilen Buz Lazer günümüzün en çok tercih edilen lazer epilasyon yöntemidir. Neredeyse tamamen ağrısız bir lazer epilasyon sunan Buz Lazer ile acı ve ağrı olmadan istenmeyen tüylere veda edebilirsiniz.

Ağrısız Epilasyon Buz Lazer

Gelişmiş bir lazer epilasyon için tüm detayların düşünüldüğü Buz lazer, patentli teknolojileri ile lazer epilasyonda devrim niteliğindedir. Buz Lazer, sadece Soprano Ice serisi lazer epilasyon cihazlarını tanımlayan patentli bir marka. Soprano Ice Platinum dünyanın ilk ve tek 3 dalga boylu lazer epilasyon cihazı olma özelliğini taşıyor. Serinin en yeni üyesi Soprano Titanium da aynı özelliği devam ettiriyor. Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG dalga boylarını aynı sistemde birleştiren Buz Lazer, bronz ten dahil tüm cilt tiplerinde güvenli bir lazer epilasyon sunuyor. Üç dalga boyunun avantajıyla ince kıllar dahil tüm kıl tiplerinde etkili sonuçlar elde ediliyor.

Buz Lazer FDA onayına sahip, hakkında birçok klinik çalışma bulunan güvenli bir sistem. Ütüleme lazer epilasyonun mimarı firma tarafından geliştirilen Buz Lazer, patentli bir uygulama tekniği kullanıyor. Tedavi başlığının cilt üzerinde sürekli hareket ettirildiği bu yöntemde kıllar kademeli olarak ısıtılıyor. Bu uygulama tekniği cilt yüzeyinin korunmasını sağlıyor ve cilt yanığı gibi yan etkileri de ortadan kaldırıyor. Adeta cilt üzerinde ütü yapar gibi hareket eden tedavi başlığı masaj konforunda bir lazer epilasyon sunuyor. Tüm lazer epilasyon seansı boyunca cilt yüzeyini koruyan Buz Lazer, hem güvenli hem de son derece konforlu bir lazer epilasyon yöntemidir. Buz Lazer Epilasyon ile güvenle istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.

Ciltte Benzersiz Serinlik

Buz Lazer, Ice Teknolojisi adında gelişmiş bir soğutma sistemi kullanıyor. Ice Teknolojisi, uygulama esnasında cildi -3 dereceye kadar soğutuyor. Cildi serinleten bu gelişmiş soğutma sistemi ağrı ve acı hissinin ortadan kaldırarak son derece konforlu bir lazer epilasyon sunuyor. Cilde değdiğinde buz gibi soğuk olan tedavi başlığı safir uçlu olup, aynı zamanda ciltte oluşabilecek yan etkileri de ortadan kaldırıyor. Çünkü etkili soğutma ile cilt sürekli serinletiliyor ve cilt korunuyor. Konforlu bir lazer epilasyon sunan Buz Lazer hem kadınlar hem de erkekler için ideal bir yöntemdir.



Her Cilt için İdeal Uygulama



Lazer epilasyonda cihaz seçiminde mevsimsel faktörler, cilt rengi, kıl rengi ve kıl yapısı gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Geleneksel lazer epilasyon yöntemlerinden bazıları her cilt türünde uygulanamaz. Özellikle bronz ten ve esmer tenli kişiler lazer epilasyonda en riskli gruptur. Yanık riski yüksek olan bu grup için de Buz Lazer ideal bir çözümdür. Buz Lazer her cilt rengine ve kıl yapısına uygulanabilir olmasıyla da diğer yöntemlerden ayrılmaktadır. Buz Lazer Epilasyon her mevsimde uygulanabilmektedir. Yaz aylarında bronz tene de uygulanabilen Buz Lazer, bu özelliğiyle büyük bir avantaj sağlamaktadır. Buz Lazer, bronz ten dahil tüm cilt tiplerinin epilasyonunda FDA onayına sahiptir.

Buz Lazer, kullandığı patentli teknolojiler ve üç dalga boyunun gücüyle ince kıllarda da etkilidir ve kalıcı sonuçlara sahiptir. Bunun yanı sıra ulaşılması güç bölgelerin lazer epilasyonunu mümkün kılan özel bir yüz ucuna sahiptir. Bu uç yardımı ile burun içi, kulak içi ve kaş ortası gibi bölgelerde oldukça pratik bir şekilde epilasyon yapılmasını sağlayan Buz Lazer tüm detaylarıyla fark yaratmaktadır. Bu yüzden hem erkekler hem de kadınların en çok tercih ettiği lazer epilasyon teknolojisi olarak dikkat çekmektedir.

Buz Lazer etkili ve kalıcı sonuçlara sahip olmasının yanında ağrısız ve yan etkisiz olması ile de öne çıkmaktadır. Oldukça hızlı bir lazer epilasyon sunan Buz Lazer ile vaktinizden çalmadan, mevsimsel etkilere maruz kalmadan dilediğiniz zaman istenmeyen tüylerinizden konforlu bir şekilde kurtulabilirsiniz. Taklitlerinden sakınmak ve gerçek Buz Lazer yaptırdığınızdan emin olmak için www.buzlazer.com adresini ziyaret edebilirsiniz.