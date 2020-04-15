Epilasyon öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

Genellikle kadınlar güzelliğinin rutin bir parçası olan ağda, traş gibi işlemleri uygular. Ancak birçok kadın bunları yaparken mutlu değildir çünkü çoğu zaman can yakıcıdır ve ciltte kızarıklık, tahrişle sonuçlanırlar. Günümüzde bu sorunu ortadan kaldıran lazer epilasyon yöntemi tüm bu acılı ve ağrılı yöntemleri bir kenara atıp ipeksi bir cilde kavuşmanın rahatlığını sağlıyor. Ancak epilasyon öncesi ve sonrasında da uymanız gereken bazı kurallar vardır. İşte epilasyon öncesi yapılması gerekenler...

Lazer epilasyon yöntemi, vücudun hemen hemen her bölgesinde istenmeyen tüylerden kurtulmak için güvenilir ve kalıcı bir işlemdir. Tedavi esnasında, kıl köklerine ışık enerjisi gönderilerek tahrip edilir. Bu sayede ağda ve traşa zaman harcamadan size de hayatınızın konforunu arttırmak kalır.

Epilasyon yaptırmak isteyenler sağlıklı ve başarılı bir hizmet edinmek için mutlaka uzman kişilere başvuru yapmalıdırlar. Bu aşamadan sonra ilk epilasyon randevunuz için bir takım hazırlıklar yapmanız daha etkili bir sonuç almanızı sağlar. İşte epilasyondan önce yapmanız gerekenler…

EPİLASYON ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

-Lazer cihazının kıl ve kıl köklerini görebilmeleri için en az 1 ay önce tüyler ağda, cımbız ve tıraş gibi uygulamalar yapılmadan uzatılmalıdır.

-Seanstan 3 gün önce mutlaka lazer uygulanacak bölgelerin tıraş edilmesi ve vücudun kese yapılması gerekir.

-Epilasyon yönteminde en çok koyu renkli tüylerden etkili sonuç alınır bu nedenle tüy sarartıcı ürünler kullanılmamalıdır.

-Lazer epilasyon yaptıracağınız süre zarfında güneş ışınlarından kaçınmalısınız. Aksi takdirde vücudunuzda leke oluşabilir. Epilasyon için en uygun mevsim kış aylarıdır ya da güneş, solaryum ve bronzlaşma işlemlerinden uzak durmak gerekir.

-Hamile, çocuk ve pıhtılaşma sorunu yaşayan hastalar için epilasyon işlemi sakıncalıdır. Bu nedenle epilasyon öncesi doktorunuzla görüşmeniz gerekir.

-Adet döneminden 3 gün önce veya adetten 3 gün sonra lazer epilasyon işlemi yapılmalıdır.