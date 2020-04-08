Epilasyon vücuttaki istenmeyen tüylerin kalıcı olarak giderilmesidir. Rahatsız edici tüylerin bulunduğu bölgelere 1 milimetre boyunda ışınlar gönderilir ve böylelikle kıl kökleri tahrip edilerek çıkması önlenir. Hayatınızın konforunu arttıran lazer epilasyon yönteminden sonra peelinge bir süre ara vererek cildinizin tahriş olmasını engellemeniz gerekir. Bu nedenle peelinge de ara vermeniz gerekir. Peki, epilasyon sonrası peeling nasıl yapılır?

Pek çok kişi yan etki ve risklerinin düşük olmasından dolayı epilasyon işlemini tercih ediyor. Bu işlem kişilerin hayatını büyük oranda kolaylaştırmanın yanı sıra tüyleriniz için ekstra çaba harcamanızın önüne geçiyor. Ancak lazer epilasyon yöntemi mutlaka uzman kişiler ve uygun cihazlarla yapılması gerektiğinin altını çizmek gerekir. Aynı zaman da lazer yöntemine başvurduğunuzda uymanız gereken bazı kuralların olduğu yazılı bir kağıt size verilecektir. Birkaç örnek vermek gerekirse, lazer epilasyon öncesi güneşe çıkmamak, epilasyondan 2-3 gün önce traş olmak, kese ya da peeling uygulamak ve epilasyonun regl döneminden 3 gün önce ya da 3 gün sonra yapılması gerektiği gibi bir takım bilgiler kişilere ulaştırılarak daha sağlıklı ve başarılı sonuçların elde edilmesi sağlanır.

Bununla birlikte epilasyondan hemen sonra cildinize peeling uygulamamanız gerekir. İşlem sonrası peeling için beklemeniz gereken süre 15-20 gündür. Bu süre zarfından sonra vücudunuza peeling uygulamanızda bir sakınca bulunmaz. İşte epilasyon sonrası peeling tarifi…

ÖLÜ DERİLERİ KALDIRAN KAHVE PEELİNGİ

MALZEMELER

1 kahve fincanı kahve

1 kahve fincanı toz şeker

1 kahve fincanı zeytinyağı

Duş aldıktan sonra bu karışımı şeker eriyene kadar ovun. Aşağıdan yukarı doğru masaj yaparak tamamen şeker eridiğinde su ile durulayın.