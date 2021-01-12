Erkeklerin en çok yaptırdığı 4 estetik işlem

“Bazı uygulamalara erkeklerin kadınlardan daha çok ilgi gösterdiğini bile söyleyebiliriz” Uzm. Dr. Şafak Göktaş, 2020 yılında erkek hastalar tarafından en çok başvurulan işlemin enzimatik lipoliz olduğunu söyledi.

Erkeklerin ikinci tercih ettiği işlemin ise göz altı ışık dolgusu olduğunu belirten Göktaş, içeriğinde hyaluronik asit bulunan göz altı dolgusunun, hızlı sonuç alındığından çokça tercih edildiğini söyledi.

Diğer uygulamalarla ilgili Göktaş şunları söyledi:

2020'de masseter botoks da yine erkek hastaların oldukça fazla yöneldiği bir uygulama oldu. Özellikle diş sıkma şikayeti olanlar bu işlemi sıkça tercih etti.

Erkekler arasında 2020'nin son favori uygulaması ise mezoterapi oldu.