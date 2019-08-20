Erkeklerin kepek sorunu nasıl çözülür?

Kepek, kafa derisinde oluşan ve kaşıntıya neden olarak pul pul dökülmelere sebebiyet vermektedir. Her yaşta kişi de görülebilen kepek problemi bazı erkeklerde fazlasıyla yaşanabilir. Kepek sorununun ileri boyutta yaşanması kişinin sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir.

Erkeklerde kepek sorunu denilince aklımıza siyah ceket üzerine dökülen o pul pul beyazlıklar gelmez mi? Sıklıkla karşılaştığımız bu durum artık etkili tedavi yöntemler ile ortadan kalkıyor. Aşırı kepek sorunu olan kişiler öncelikle şampuan seçiminde çok dikkatli olmalıdırlar. Bir tür deri hastalığı olan kepek, mevsimsel veya dönemsel olarak ortaya çıkarak kaybolabilirler.

KEPEK NEDEN OLUŞUR?

Kepek kadın veya erkek her yaşta kişinin yaşayabileceği bir deri hastalığıdır. Kafa derisinde kaşıntıya neden olabilir. Dışardan bakıldığında kirli bir görünüm verebilir ama aksine bunun saçın temiz olup olmamasıyla alakası olmayabilir. Ölü derilerin sürekli olarak dökülmesi derinin kızarmasına, kaşınmasına ve saçlarda incelmelere neden olabilir. Saç derisinde geçmeyen ve artış gösteren bir kepek probleminiz var ise uzman bir dermotoloğa gitmen altında yatan sebebi belirlenmenize yardımcı olacaktır. Aynı şekilde doğal yollarla saç derisindeki kepeklerden nasıl kurtulabilirsiniz merak mı ediyorsunuz. Öyleyse erkeklerin kepek sorununu nasıl ortadan kaldırabiliriz? İşte o doğal tedavi yöntemleri…



ERKEKLERE ÖZEL KEPEKTEN ARINMA YÖNTEMLERİ

SİRKE

Sirke saç derisini ölü derilerden arındırarak kaşıntı ve kepek sorununu ortadan kaldırır. İyi bir temizleyici olan sirke aynı zamanda saç derisinin hava almasını ve saçların parlaklığını geri kazanmasına yardımcı olur.

2-3 yemek kaşığı sirkeyi saç derinize masaj yaparak yedirin. 10 dakika sonra saçlarınızı yıkayın. Bu pratik yöntemle saç derinizin rahatladığını ve kepek probleminizin ortadan kalktığını göreceksiniz.

Diğer bir uygulama yöntemi ise banyo sonrası durulma suyuna 1 fincan sirkeyi dökerek bu su ile saçlarınızı durulayabilirsiniz. Böylelikle saçlarınız canlanacak ve vücudunuzda sirkeden nasibini alacaktır. Durulama suyuna konulan sirke asla saçınızda kötü kokulara neden olamayacaktır.

ASPİRİN

Aspirinde son günlerde çok kullanılan etkili bir yöntemdir. 2-3 adet aspirini ezin şampuanınızın içerisine ilave edin ve hafif çalkalayın. Şampuanı saç derinize masaj yaparak 2-3 dakika bekletin durulayın.