Estetik doktorları uyardı ‘Merdiven altında estetik yaptırmayın, ihbar edin!’

Burnunu beğenmeyenler, dudaklarının inceliğinden şikayet edenler, yanaklarını dolgu ile doldurtup yeni bir imaja sahip olmak isteyenler, kırışıklıklarından kurtulup genç bir görünüm isteyenler soluğu estetik merkezlerinde alıyor. Ne var ki pek çok kadın o kadar bilinçsiz bir şekilde hareket ediyor ki, ne merkezi araştırıyor, ne piyasaya göre ucuz olan fiyatı sorguluyor, ne de doktorun diplomasına bakıyor…

Bundan iki yıl önce Adana’da kendini doktor olarak tanıtan bir kuaföre, dudağına dolgu yaptıran ve ardırdan dudaklarının şişmesiyle hastanelik olan hemşire Merve Keleş’le başlayan estetik faciası haberlerine geçen gün bir yenisi daha eklendi. Antalya’da daha güzel görünmek için 4 operasyon geçiren Songül Uzunoğlu… Şu an tanınmaz halde. Üstelik alt dudağını kaybeden kadının ağız içi dokularında da çürüme meydana geldi. Muhtemelen önlem alınmazsa bu tip haberleri daha çok okuyacağız.

Peki ne oldu da mağdurların sayısı günden güne çoğalıyor? Bunda en büyük etken, ucuza güzel görünmeye çalışan insanlar ve ucuza mal edilen operasyonlar. Özellikle de 2-3 bin TL’ye yapılan işlemler ki bu rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor…

Her geçen gün merdiven altı işlemler çoğalınca, Medikal Estetik Tıp Derneği devreye girdi ve bir ihbar hattı açtı. 0543 266 63 78 ihbar hattı numarasını arayarak merdiven altı işlemleri, sahte doktorları şikayet edebileceksiniz. Konu hakkında görüşünü aldığımız dernek başkanı Dr. İbrahim Devrim Gürsoy, herkesi halk sağlığına yönelik tehdit için uyardı.

“KUAFÖRLERDE TIBBİ İŞLEM YAPILAMAZ”

Estetik işlemlerin hekimler tarafından ancak ve ancak ruhsatlı poliklinik ve muayenehanelerde yapılabilecek işlemler olduğunu belirten Gürsoy “Güzellik merkezi, güzellik salonu veya kuaförlerde tıbbi işlem yapılamaz. Bu alanlarda hekim çalışamaz ve tıbbi enjeksiyon işlemleri yapamaz. Her tıbbi işlem yan etki ve komplikasyon ihtimali içerir. Estetik amaçlı bile olsa yapılan işlemlerin ruhsatlı kliniklerde ve bu konuda eğitim almış hekimler tarafından hayata geçirilmesi son derece önemlidir” diyor.

Tedavilerin tek başına enjeksiyon işlemleri olmadığının da altını çizen Gürsoy “Kendini daha iyi hissetmek ve daha güzel görebilmek için yapılan işlemler pişmanlık nedeni olmamalıdır. Hastalar bilinçli olmak, bedenlerine işlem yapacak kişilerin bu konuda yetkilendirilmiş hekim olmasına, uygulama yapılacak alanların ruhsatlı klinikler olmasına, uygulanacak materyalin güvenilir olduğunun belgelenmesine dikkat etmek zorundadır. Bedenimiz ve yüzümüz değerlidir, pişman olunacak koşullarda sonucunu düşünmeden uygulama yaptırmak son derece risklidir. Halkımızdan ricamız doğabilecek sorunları önlememiz ve gerekli girişimlerde bulunabilmemiz için ihbar hattımıza başvurmalıdır” dedi.

Gürsoy, işlem yaptıracak kişilerin bazı önemli noktaları da atlamamaları konusunda uyarıyor: “Gittiğiniz poliklinik veya muayenehanenin ruhsatına bakın. Hekimin yetki ve çalışma belgesini isteyin. Kliniğin ne kadar zamandan beri var olduğunu öğrenin. En önemlisi de kullanılacak ürünlerin marka, izin ve son kullanma tarihlerine bakın. Medikal Estetik Tıp Derneği, halkımızın sağlığını tehdit eden merdiven altı tehditi ile savaşmaya devam edecektir.”