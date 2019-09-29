Evde ayak bakımı nasıl olur?

Evde ayak bakımı nasıl olur?

Bakımsız ayaklar estetik açıdan hoş görünmezler ve rahatsız edici bir görünüm sergilerler. Bakımlı ayaklar bunun aksine harika bir görünüm yaratır. Kuaförde vakit kaybetmek istemiyorsanız evde yapacağınız pedikür işlemi ile ayaklarınızın son derece bakımlı olmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik hem daha uygun bütçeli hem de daha hijyenik olacağı aşikardır. Peki evde ayak kaımı nasıl yapılır?

Ayaklarımız özellikle kış mevsiminde kalın botlara ve sürekli giyilen çoraplara maruz kalarak gün boyunca havasız kalabilir. Hava almayan ayaklarda mantar gibi hastalıklar gelişerek ayak kokusu, topuklarda çatlama gibi sorunlara yol açabilir. Ayaklarımızı sağlıklı ve pürüzsüz hale getirmek istiyorsanız mutlaka bakım yapmalısınız. Üstelik bu bakımı kendi evinizde de yapabilirsiniz. İşte evde ayak bakımı yapabilmek için bilmeniz gerekenler…

EVDE AYAK BAKIMI

1.Öncelikle bir kovaya sıcak su doldurun. Bu suyun içerisine ortalama 3-4 yemek kaşığı karbonat ilave edin. Ayaklarınızı 20 dakika bu suyun içinde bekleterek etlerinizin yumuşamasını sağlayın.

2.Ayaklarınızın tüm bölgesini havlu yardımı ile kurulayın. Tırnaklarınızı istediğiniz boyutta kesin. Tırnaklarınızı kestikten sonra pedikür makası yardımı ile tırnak kenarınızdaki etleri kesin.

3.Tırnaklarınızdaki katikülleri küçük tahta parçası ile itebilirsiniz.

4.Ayak topuklarınızı topuk taşı ile ölü derilerden arındırın.

5.Son olarak oje sürmek sizin seçiminiz olacaktır. İşte evde pedikür işlemi bu kadar basit.

EVDE TIRNAK BAKIMINDA PÜF NOKTALAR

1.Her duşa girdiğinizde mutlaka ponza taşını topuklarınıza sürerek ölü derilerin atılmasını sağlayın. nazikce uygulamak deride aşınmaya sebep olmayacaktır. Topuğunuzda oluşan çatlaklarla oynamamaya özen gösterin. Ölü derinizi soymaya çalışmayın.

2.Gün içerisinde hep bir koşuşturmaca içinde iseniz her gün aynı ayakkabıyı giyinmeyin. Ayakkabılarınızın müsait bir alanda hava almasını sağlayın. Ayaklarınız için pamuklu çoraplar tercihiniz olsun. Gün içerisinde terleyen ayaklar hava almayınca bakterilerin üremesine ve çeşitli tırnak hastalıklarının oluşmasına olanak sağlayabiliyor. Bu nedenle ayağınıza seçeceğiniz ayakkabının hava alır olması ayaklarınızın çok terlemeyerek bakterilerin ve kötü kokuların oluşumunu ortadan kaldıracaktır.

3.15 günde bir peeling yapabilirsiniz. Peeling ölü derileri ciltten arındırarak yeni hücrelerin oluşumunu sağlar.

4.Tırnak etlerinizi gerekmediği sürece kesmemeye dikkat edin. Açık yaraların ve iltihapların oluşmasına neden olabilirsiniz.