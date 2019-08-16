Evde buharlı cilt bakımı nasıl yapılır?

Cildinizin kir ve bakterilere fazlasıyla maruz kaldığını düşünüyorsanız buharlı cilt bakımı cildinizi temizleye yarayacaktır. Özelikle geniş gözenekler ve siyah noktalar cildiniz de belirgin bir görünümdeyse buharlı cilt bakımları ciltteki gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olabilir. İşte evde buharlı cilt bakımı yapmak isteyenlere yardımcı olacak haberimiz...

Cildimiz zamanla kiri ve yağı içine hapsederek ciltte gözenekler oluşmasına sebep olabiliyor. Büyüyen gözenekler cilt de kalıcı izler bırakırken sonuç olarak kötü bir cilt karşımıza çıkabiliyor. Buharlı cilt bakımı olmazsa olmaz gözenekleri temizleme işlemidir. Profesyonel olarak yapılan cilt maskeleri öncesi her zaman buharlı cilt bakım uygulaması başta gelmektedir. Buharlı cilt maskesi sonrası cilde uygulanan nemlendirici, tonik ve maskeler cilde daha iyi işleyerek daha sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlayacaktır. Buharlı cilt maskeleri ile derinlemesine temizlik sağlamak için evde pratik yöntemlerle cildinizi bakıma hazırlayabilirsiniz. Sıcak su ile işlem yapacağınız için biraz dikkat etmek sizin bir takım kazalar yaşama riskinizi ortadan kaldıracaktır.

BUHARLI CİLT BAKIMI NASIL YAPILIR?

Öncelikle temiz bir tencereye su koyup, kaynama noktasına geldiğinde altını kapatın. Daha sonra bu suyu cam veya porselen bir kaba koyarak isterseniz içerisine esansiyel yağlar veya ot ilave ederek cildinizi bu suda 10 dakika kadar bekletin. Kafanızın üzerine bir havlu alıp buharın yüzünüze tamamen işlemesini sağlayarak daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.

KULLANABİLECEĞİNİZ YAĞLAR VE BİTKİLER

JOJOBA YAĞI: Cildinizin güçlenmesine yardımcı olur.

ARGAN YAĞI: Kuru cilt için mükemmel bir nemlendirici görevi görür.

LAVANTA YAĞI: Sivilce izlerinde etkili bir yağdır.

AVAKADO YAĞI: Hassas ciltler için kullanılır.

NANE-OKALİPTÜS Cildin canlanmasına yardımcı olur ve ferahlatır

MAYDONOZ: Doğal bir sıkılaştırıcıdır.

BANYO ESNASINDA BUHARLI CİLT BAKIMI

BANYODA BUHARLI BAKIM

Eğer su kaynatıp buharlı cilt bakımı uygulaması yapmak istemiyor ve daha pratik bir yöntem arıyorsanız. Banyo esnasında sıcak suyu açarak 5-10 dakika kadar akmasını sağlayın. Sıcak su akarken bir yandan buhar vücudunuzu çevreleyerek buharlı cilt bakımı uygulaması yapmış olacaksınız.

Duştan sonra cildinizi tamamen nemlendirerek ışıl ışıl parlamasını ve neme doymasını sağlayabilirsiniz. Buharlı duş sonrası cildinizde bal maskesi veya nemlendirici işlemi görecek zeytinyağlı bir maske yaparak cildinizin canlanmasını sağlayabilirsiniz.