Evde cilt bakım önerileri: Evde pratik cilt bakımı nasıl yapılır?

Cilt bakımında en önemli şey hijyendir. Kirli hava koşulları cildimizde olumsuz etkilere sebebiyet vermektedir. Sabah ve akşam günde iki defa cildimizi mutlaka temizlemeliyiz. Sonrasında yapılan maskeler ve peelingler cildimizin ışıl ışıl ve bebeksi bir görünüm kazanmasına yardımcı olacaktır. İşte evde cilt bakımı önerileri...

Yorgun ve cansız mı gözüküyorsunuz? Bunlara cevabınız evet ise evde yapacağınız pratik cilt maskeleriyle cildinizi ölü derilerden arındırarak daha genç ve dinamik bir görünüm kazanabilirsiniz. Peki evde bulabileceğiniz malzemeler ile nasıl cilt bakımı yapabilirsiniz? İşte evde cilt bakımı yapmak için ihtiyacınız olanlar…

EVDE CİLT BAKIMI ÖNERİLERİ

Bal

Sadece bir miktar balı yüzünüze sürüp yarım saat beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Yapacağınız bu basit işlem cildinize bebek gibi pürüzsüz bir görünüm kazandıracaktır

Aloe vera

Bir yemek kaşığı aloe vera yağı ile bir yemek kaşığı toz şekeri karıştırarak temiz cildinize uygulayıp durulayabilirsiniz. Bu maske cildinizi onarmaya yardımcı olacak ve yeni hücre gelişimini destekleyecektir.

Deniz tuzu

Bir yemek kaşığı zeytinyağı ve bir yemek kaşığı deniz tuzunu vücudunuza duş esnasında sürüp beş dakika sonra durulayın. Cildiniz ölü derinlerden arınarak sağlıklı ve bakımlı bir görünüm kazanacaktır.

Soda

Açtığınız bir şişe sodadan yaklaşık iki yemek kaşığını yüzünüze parmaklarınızla nazikçe sürün ve kurumasını bekleyin. Bu basit yöntemle cildinizi arındırıp temizleyerek aynı zamanda nemlenmesini sağlayacaksınız.

Limon suyu

Çok sık aralıklarla olmamakla birlikte limon suyunu pamuk yardımıyla cildinize sürünüz. Limonun içinde bulunan asit akne ve sivilce izlerinizden kurtulmanıza yardımcı olacak hem de renk düzensizliklerini ortadan kaldıracaktır.

Karbonat

Siyah noktalardan muzdaripseniz karbonat tam size göre. Bir cay kaşığı karbonatı bır yemek kaşığı yoğurt ile karıştırarak yüzünüze sürebilirsiniz. Kuruduktan sonra ılık su ile durulayınız. Bu işlem peeling görevi yaparak cildinizi derinlemesine temizlemektedir.