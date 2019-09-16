Kadınlar için saçlar en önemli aksesuardır. Bakımlı ve parlak saçlar her zaman dikkat çeker. Tek başına yapılan cilt bakımları, makyaj, giyim yeterli değildir. Saçlarında bakımlı ve ışıltılı olması görüntü bakımından kişiye her zaman çekicilik katar. Saç rengi de mükemmel saçların tamamlayıcısıdır. Saç boyası yapmak istemeyenlerin imdadına ise doğal açıcılar yetişir. Peki evde doğal yollarla saç rengi nasıl açılır? Boyalı ve boyasız saç rengi açma yöntemleri…

Zaman zaman saçlarımızda değişiklik yapmaya ihtiyaç duyarız. Bilinen bir gerçek var ki saçlarımıza yaptığımız değişimler ruhsal olarak rahatlamamızı sağlar. Özelikle yaz mevsiminin gelmesi ile saçlarımızda ışıltılara yer vermek isteriz. Bu mevsimlerde daha açık tonlar, sarılar hem kullanışlı hem de mevsimsel olarak daha uygun renklerdir. Kuaför salonlarında tonlarca para harcarız saç rengimizi açtırmak için. Çoğu zamanda istenilen saçı elde edemeyiz. Ayrıca kuaförlerin kullandığı açıcılar kimyasal içerikli olduğundan saçın zarar görmesine neden olur. Kullanılan boyalardan dolayı saçlarda yıpranma hatta kopmalarla bile karşı karşıya kalınabilir. Eğer saçlarınızda koyu renkli boyalar var ise saçlarınızı doğal yollarla açmak mümkün olmayacaktır. Bunun için kuaförde profesyonel kişiler tarafından yardım almanız çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Aksi takdirde açmaya çalışmak saçta farklı bir sürü tonun oluşmasına neden olabilir. Kuaför salonlarda maliyetli işlemler yerine evde doğal yollarla saç açma işlemi işte şöyle yapılmaktadır.

SAÇ RENGİ DOĞAL YOLLARLA NASIL AÇILIR?

PAPATYA SUYU İLE SAÇ AÇMA YÖNTEMİ

Herkes tarafından bilinen en eski uygulamalardan biri papatya suyu ile saç açma işlemi saçın doğal yollarla açılmasını sağlar. Aynı zamanda papatya suyu saçlarda bakım ve onarım sağlayarak. Saçların kaybettiği ışıltıyı geri kazanmasına yardımcı olur.

* Bir avuç kuru papatya ve bir bardak suyu 10 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra süzün ve ılımaya bırakın. Hazırladığınız papatya suyunu ister saçlarınızı toplayıp yalnız uçlarına sürerek ombre havası verebilirsiniz veya eşit miktarda saçlarınıza sürerek açılmasını sağlayabilirsiniz.

Papatya suyunu sürdükten sonra bol güneş alan bir yere çıkmanız gerekir. Saçlarınızı bu süreçte tarakla arada bir taramanız papatya suyunun saçınıza eşit miktarda dağılmasına ve açılmasına sebep olur.





LİMON İLE SAÇ RENGİ AÇMA YÖNTEMİ

Bilinen eski saç açma yöntemlerinden bir diğeri de limondur.

*Bir bardak limon suyunu bir litre su ile karıştırın. İster sprey ile ister doğrudan saçlarınıza sürerek açılmasını sağlayabilirsiniz. Papatya suyunda olduğu gibi bol güneş alan bir yere çıkarak saçlarınızın doğal yollarla açılmasını sağlayabilirsiniz.