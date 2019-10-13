Evde kağıt maske nasıl yapılır? İşte püf noktaları…

Cildimize uyguladığımız maskeler ile ciltte yenilenme ve tazelenme sağlarız. Yaşadığımız stres, yetersiz beslenme ve hayat koşuşturmacası derken cildimizde bir takım yıpranmalar ve cilt sorunları görülebilir. Cİlt maskelerinden en pratik olanları ise kağıt maskelerdir. Bu maskeleri evde de yapabilirsiniz. İşte evde kağıt maske tarifleri…

EVDE KAĞIT MASKE TARİFLERİ

Son günlerde çok trend olan kağıt maskeler cildi derinlemesine temizleyerek özellikle siyah noktaları vücuttan mıknatıs gibi çekip almayı sağlıyor. Burun, çene ve yanaklarda oluşan siyah noktalardan sıkmadan zahmetsizce kurtulabilirsiniz. İşte evde kağıt maske nasıl yapılır? Birbirinden doğal tarifler…

YUMURTA BEYAZI MASKESİ

Bir yumurta beyazını kaseye alın ve iyice çırpın. Yüzünüze yumurta beyazından bir miktar sürün. Daha sonra havlu bir kağıt ile kapatın. Kuruyunca bir kat daha havlu kağıdın üzerine yumurta beyazı sürün ve ardından kuruyunca peçeteyi nazikçe soyun. Bu maske cildinizdeki hücrelerin temizlenmesini ve cildinizin pürüzsüz olmasını sağlayacaktır.

SALATALIK VE LİMON MASKESİ

Salatalık limon ve jelatin tozunu elinizde bulundurun. 2 adet kabuklu salatalık dilimi ile 2 çorba kaşığı limon suyunu karıştırın. Karışımı hafif ateşte ısıtın ve üzerine jelatin tozunu ekleyin ve bir dakika ocakta karıştırın. Maskeyi soğumaya bırakın. Daha sonra cildinize sürüp kuruyunca soyun. Bu maske cilt kusurlarınızı giderirken cilt renginizi da açmaya yardımcı olacaktır.

YUMURTA SARISI VE ZEYTİNYAĞI MASKESİ

Bir yumurtanın sarısını alın ve içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Cildinize uygulayın ve yaklaşık 20 dakika sonra ılık su ile durulayın. Yumurta kokusundan hoşlanmıyorsanız içine lavanta veya gül yağı ilave edebilirsiniz. Cildinizin beslenmesini sağlayan yumurta sarısı maskesi cildinizin ışıl ışıl olmasını sağlayacaktır.