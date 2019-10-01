Ojeli eller daha bakımlı ve güzel bir görünüm sergileyebilirler. Ojeler tırnakların dikkat çekici ve düzgün bir görünüme bürünmesine neden olur. Renkli ve farklı seçenekleri ile kıyafetlerle mükemmel kombinler sağlayabilirler. Ama ojeyi korumak ve soyulmasını engellemek için ellerimizi çok suya sokmamalıyız. Tabi ojemiz kalıcı değilse... İşte kalıcı oje yapımı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Ojenin kullanım ömrü 2-3 gün olabilir. Özellikle tek kat sürülen ojeler daha çabuk bozulabilirken çok fazla kat uygulamakta tırnaklarda pürüz oluşturabilir. İki kat ince oje sürmek ojenin kalıcılığını arttırmaktadır. Ne kadar uğraşsak ta ojeler her zaman o ilk günkü halini korumazlar. Bu nedenle tırnaklarımızı temizleyip eğer istersek tekrar oje sürme girişiminde bulunabiliriz. Maalesef bu döngü zamanla insanı bıktırabilir. Tırnakların ojesiz daha bakımsız olduğunu düşünenlerdenseniz evde kalıcı oje tekniği ile sürekli tırnaklarınıza oje sürüp çıkarmak zorunda kalmayabilirsiniz. Son zamanlarda kadınların en çok tercih ettiği kalıcı oje tekniği herkesin ilgisini çekebiliyor. Peki, evde kalıcı oje nasıl yapılır? Merak ettikleriniz yazımızda…

KALICI OJE NEDİR?

Ojelerin sürekli çıkartılıp tekrar sürülmesiyle uğraşmamak adına ve ojelerin tırnakta kalıcılığını sağlayan bir yöntemdir. Kalıcı oje tıpkı normal ojeler gibi renk çeşitlerine sahip likit ürünlerin uzun süre kalıcı formüle edilmesi ile oluşur.

EVDE KALICI OJE YAPIMI

Öncelikle tırnakların temizlenip istediğiniz şekilde törpülenmiş olması gerekiyor. Ardından törpü le tırnak yüzeyi matlaştırılır. Prep-wife temizleyicisi ile tırnak üzeri kurutulur yani sure bond tırnağı tamamen kurutarak kalıcı ojenin güçlü bir şekilde tırnağa bağlanmasını sağlar. İlk kat, ikinci ve son kat olarak oje sürülür prep-wife ile yapışkanlıktan kurtulunur.