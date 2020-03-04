Evde manikür nasıl yapılır? Gerekli malzemelerle adım adım evde manikür yapımı…

Görünümüne önem veren kadınların güzel ve zarif ellere sahip olmaları için manikürün büyük önemi vardır. Ancak manikür yaptırmak için her seferinde kuaföre gitmeye gerek yoktur. İşte evde manikür yapmak için gerekli malzemeler ve evde manikür yapmanın incelikleri...

Özellikle tırnaklarda şekil bozuklukları, kış aylarında kuruma ve çatlama ve tırnak etlerinin belirginleşmesi durumunda eller maniküre ihtiyaç duyabilir. Ancak manikürde zaman ve paradan tasarruf etmek isteyenler el bakımını evinde de kolaylıkla yapabilirler. Peki, evde manikür nasıl yapılır? İşte adım adım evde manikür yapımı…

MANİKÜR YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

– Tırnak makası

– Katikül itici ve pense

-Törpü

– Nemlendirici

– Oje

ELLERİNİZİN YUMUŞAMASINI SAĞLAYIN

Ellerinizin ve tırnak etlerinizin yumuşaması ve temizlenmesi için ılık sabunlu suda bekletmeniz gerekir. Satın aldığınız manikür kabınız ya da kullanmadığınız bir kabın içine ılık su doldurarak bir miktar sabun ilave edip bu suyun içinde ellerinizi 15 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır.

KATİKÜL GÖRÜNÜMÜNÜ ORTADAN KALDIR

Ellerin ve tırnakların yumuşadıktan sonra ellerini kurula ve katikülleri geriye doğru it. Eğer bazı katiküller çok fazla uzamışsa katikül makası ile kesmen gerekebilir.

TIRNAKLARINA ŞEKİL VER

Tırnaklarınız eğer uzunsa tırnak makası ile biraz kısaltabilirsiniz. Ardından kare, oval ya da badem şeklinde törpüleyerek tırnaklarınıza şekil verebilirsin.

NEMLENDİR

Manikür işlemi bittikten sonra ellerini el kremi ile nemlendir. Özellikle kış aylarında eller daha çok neme ihtiyaç duyduğundan dolayı ellerini düzenli bir şekilde nemlendirebilirsin.

OJE

Manikür işlemini eve yapmanın en önemli noktası hijyendir. Manikür yöntemini öğrenerek kendi tırnaklarına dilediğin zaman manikür ve bakım uygulaman mümkün. Son olarak ister french istersen beğendiğin bir ojeyi tırnaklarına sürerek kurumasını beklemelisin.