Evde nasıl saç kesilir? Evde saç tıraşı nasıl yapılır?

Evde nasıl saç kesilir? Evde saç tıraşı nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı 21 Mart’da bir genelge yayınlayarak, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçici olarak kapatılmasına karar verdi ve vatandaşlar evinde kendi saçlarını nasıl keseceklerini merak ediyor. İşte ünlü berberden evde saç tıraşı nasıl yapılır sorusunun cevabı...

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçici olarak kapatılmasının üzerinden üç hafta geçti. Jilet, tıraş bıçağı ya da makine kullanarak sakal sorununu çözen erkekler saç konusunda ise dertli… İstanbul’un ünlü erkek berberlerinden Şükrü Dudu, evde saç kesimiyle ilgili tüyolar verdi.

EVDE SAÇ KESİMİ NASIL YAPILIR?

Üç haftadır saçına berber makası değmeyen erkekler dertli, İstanbul'un ünlü erkek berberlerinden Şükrü Dudu, evde saç kesimiyle ilgili tüyolar verdi. Dudu, canlı yayında uygulamalı olarak anlattı.