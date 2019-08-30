Evde pedikür yapmanın incelikleri: Pedikür nasıl yapılır?

Ayakların gerekli bakımı yapılmadığında ayaklarda tırnak mantarı, topuklarda çatlama ve gelişen bir takım enfeksiyonlar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle düzenli olarak pedikür uygulamak ayakların hem hijyenik hem de estetik açıdan göze hitap etmesini sağlar. Peki pedikür nasıl yapılır? İşte evde pedikür yapmanın incelikleri...

Tıpkı cildimiz ve saçlarımız gibi el ve ayak bakımımız da son derece önemlidir. Bilhassa yaz aylarında ayaklarımıza açık ayakkabılar, sandaletler tercih ederiz. Özellikle bu mevsimin gelmesi ile ayak bakımına daha çok özen göstermeye çalışırız. Eğer kuaföre gidecek zamanınız yoksa ayak bakımınızı yani pedikürünüzü evde de yapabilirsiniz. Bakımsız ayaklar genellikle kötü kokulara maruz kalır ve sosyal açıdan hayatı olumsuz etkileyebilir. Ayaklarımızın güzel bir bakımla arınması gün boyu koşuşturmacalarımızın verdiği ağrılardan uzaklaşmamıza yardımcı olurken aynı zamanda vücudumuzu dinlenmesini sağlayacaktır. Çeşitli nedenlerle kendinize zaman ayıramıyor ve kuaföre gitmeye bile vakit bulamıyorsanız ister televizyon karşısında ister bir müzik eşliğinde kendinizi şımartabilirsiniz. Evde de rahatlıkla yapabileceğiniz pedikür düzenli kullanıldığında çok daha olumlu sonuçlar sağlayacaktır. İşte evde pedikür yapmanın incelikleri…

EVDE PEDİKÜR NASIL YAPILIR?

1.Öncelikle bir kovaya sıcak su doldurun. Bu suyun içerisine ortalama 3-4 yemek kaşığı karbonat ilave edin. Ayaklarınızı 20 dakika bu suyun içinde bekleterek etlerinizin yumuşamasını sağlayın.

2.Ayaklarınızın tüm bölgesini havlu yardımı ile kurulayın. Tırnaklarınızı istediğiniz boyutta kesin. Tırnaklarınızı kestikten sonra pedikür makası yardımı ile tırnak kenarınızdaki etleri kesin.

3.Tırnaklarınızdaki katikülleri küçük tahta parçası ile itebilirsiniz.

4.Ayak topuklarınızı topuk taşı ile ölü derilerden arındırın.

5.Son olarak oje sürmek sizin seçiminiz olacaktır. İşte evde pedikür işlemi bu kadar basit.

TIRNAK BAKIMINDA PÜF NOKTALAR

* Her duşa girdiğinizde mutlaka ponza taşını topuklarınıza sürerek ölü derilerin atılmasını sağlayın. nazikce uygulamak deride aşınmaya sebep olmayacaktır. Topuğunuzda oluşan çatlaklarla oynamamaya özen gösterin. Ölü derinizi soymaya çalışmayın.

* Gün içerisinde hep bir koşuşturmaca içinde iseniz her gün aynı ayakkabıyı giyinmeyin. Ayakkabılarınızın müsait bir alanda hava almasını sağlayın. Ayaklarınız için pamuklu çoraplar tercihiniz olsun. Gün içerisinde terleyen ayaklar hava almayınca bakterilerin üremesine ve çeşitli tırnak hastalıklarının oluşmasına olanak sağlayabiliyor. Bu nedenle ayağınıza seçeceğiniz ayakkabının hava alır olması ayaklarınızın çok terlemeyerek bakterilerin ve kötü kokuların oluşumunu ortadan kaldıracaktır.

* 15 günde bir peeling yapabilirsiniz. Peeling ölü derileri ciltten arındırarak yeni hücrelerin oluşumunu sağlar.

* Tırnak etlerinizi gerekmediği sürece kesmemeye dikkat edin. Açık yaraların ve iltihapların oluşmasına neden olabilirsiniz.