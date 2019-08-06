Evde saç boyama teknikleri nelerdir? Renk tutturma için ipuçları…

Bakımlı ve ışıltılı saçlar her kadının hayalidir. Adeta imajımız saçlarımıza yansır. Kimi saçlarında daha doğal uygulamalar tercih ederken kimi daha gösterişli renkler tercih ederek saçlarına yenilik kazandırır.

Yaz aylarında daha ışıltılı ve sarı tonlar tercih edilirken kış aylarında koyu saçlar kullanılmaktadır. Kuaföre gitmeyi her ne kadar sevsek de bazen bütçemizi düşünmek zorunda olduğumuz anlarda olabilir. İstediğiniz tonlarda alabileceğiniz saç boyaları ile saçlarınıza yenilik katabilirsiniz. Evde saç boyarken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalar saçı bekletme süreniz ve sürüş tekniğinizdir. Özelikle saçlara ombre işlemi uygularken boyanın saçlara ölçülü şekilde uygulanması önemlidir. Tek renk bir boyayı uygulayacaksanız mutlaka hazırladığınız boyayı saçınıza eşit miktarda dağıtmalısınız. Saçınızı yıkarken boyama kutusunun içerindeki saç kremini kullanmak saçınızın yumuşamasını ve boyanın dipten uca sabitlenmesine yardımcı olacaktır.

RENK TUTTURMA İPUÇLARI

Saçınızda boya yok ise saçınızı evde saçınızı boyarken daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Aksi takdirde saçlarda renk farklılıkları olabilirken hoş olmayan tonlar oluşmaya başlayabiliyor. Özelikle saç açma işlemi yapmak istenilen saç renginin yakalanmasına ve saçlarda gölgeli görüntüler oluşmasını önleyebiliyor. Saç açma işlemi yaparken mutlaka uçlardan diplere doğru yapmak daha doğru bir yöntem olacaktır. Saç açma işleminde istenilen rengin garantisi olmayabilir fakat istediğiniz tonlara yakın renklerde saçınızı açabilirsiniz. Açmak istediğiniz bölgeleri aliminyum folyo ile sarmak işlemin kolaylaşmasını sağlayabilir. Eğer saçlarınız boyalı ise saçınızdaki tonlarda boya kullanmak saçlarınızdaki renk farkı oluşmasını önleyebilir. Düz renk tercih ederseniz yine benzer tonlar saçlarınızın boya ile daha iyi özdeşleşmesini sağlayabilir. Saçınızdaki tonların dışında uygulama yapacaksanız profesyonel yardım almak çok daha iyi bir yöntem olabilir.

EVDE SAÇ BOYAMA TEKNİKLERİ

-İlk olarak kullanacağınız boyanın cildinize bulaşmaması için yüzünüze vazelin veya bir nemlendirici sürebilirsiniz.

-Bazı ciltler aşırı hassas olabilir ve saç boyasına karşı hemen tepki verebilirler. Bu sorunu ortadan kaldırmak için hazırladığınız boyayı kulak arkasına sürerek 15 dakika bekletip alerji testi yapabilirsiniz.

-Saçlarınız kirli ise boyama işlemi yapmak daha iyi bir tercih olabilir. Temiz saç diplerindeki gözenekler daha açık olacağından dolayı boyanın emilerek kafa derisinde yanma oluşmasına neden olabilir.

-Saçlarınızı boyadıktan sonra saç bonesi veya aliminyum folyo kullanabilirsiniz.

-Boyama işleminden sonra saçlarınızı boyadan tamamen arındırarak saçınıza uygun bir şampuan kullanabilirsiniz.