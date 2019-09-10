Kadın ve erkeklerin ortak derdi olan siyah noktalar her yaşta görülebilmektedir. Ciltte bakteri ve kirin birikmesi ile oluşan siyah noktalar hijyen eksikliği ve sağlıksız beslenmeden de olabilir. Estetik açıdan hoş görünmeyen bu noktalar rahatsızlık hissine sebep olabilir. Peki evde siyah noktalar için yüz maskesi nasıl yapılır?

Siyah noktalar çok sık rastlanılan bir cilt problemidir. İçi yağ ve kir dolu hücrelerin hava alarak kararması sonucu oluşan siyah noktalar özelikle burun, çene, alın ve göğüslerde bile görülebilmektedir. Siyah noktalar çevresel hava koşulları, stres, sigara dumanı gibi etkenlerin yaşanması durumunda da artış gösterebilirler. Her gün yapılan makyajda cildin bozulmasına neden olabilir. Eğer iş yaşamımızdan dolayı her gün cildiniz makyaja maruz kalıyorsa yatmadan önce cildi makyajdan tamamen arındırmak gerekir. Makyajdan iyi arınmayan ve aşırı yağlı ciltlerde siyah nokta oluşumunda da sıklık yaşanabilir. Buhar banyosu siyah nokta tedavisinde etkili bir yöntemdir. Duş sırasında sıcak suyun buharından yaralanabilirsiniz.

EVDE YAPILABİLECEK SİYAH NOKTA MASKELERİ

Siyah noktalardan cildi arındırmak adına kullanılan kozmetik ürünlerin yanı sıra evde doğanın mucizelerinden yararlanarak siyah noktalardan cildi arındırarak tekrar oluşmalarını ortadan kaldırabilirsiniz. İşte Hem pratik hem bütçenize uygun evde siyah noktalar için yüz maskesi tarifleri

YUMURTA MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

1 yumurta beyazı

Havlu kağıt

Yapılışı;

Bir kabın içerisinde yumurta beyazını çırparak temiz bir fırça ile yumurta beyazını göz çevrenize değdirmemek şartıyla siyah noktalarınıza sürün. Üzerine bir parça havlu kağıdı kesin ve yerleştirin. Kuruyunca bir kat daha yumurta beyazını siyah noktalara sürerek bekleyin. Maskeniz iyice kuruyunca yavaşça kaldırın. Son olarak cildinizi yıkayın. Bu maske siyah noktalarınızı sıkmadan cildinizden arındırmaya yardımcı olabilir. Haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

KARBONAT VE LİMON MASKESİ

Malzemeler;

Bir tatlı kaşığı karbonat

3-4 damla taze sıkılmış limon

Yapılışı;

Karıştırma kabına karbonatı dökün ve ardından limonu ilave edin. Karbonat cildinizin pürüzsüz olmasını sağlarken renginin açılmasına yardımcı olacaktır. Bu muhteşem ikili siyah noktaların temizlenmesinde ve oluşumunun engellemesinde büyük destek sağlayabilir. Bu karşımı boza kıvamına getirdikten sonra siyah noktalarınıza dairesel hareketlerle sürün ve kuruyunca bol su ile yüzünüzü durulayın. Limon yağlı ciltlerde daha güzel sonuçlar vermektedir. Karbonatı kullanırken dikkatli olmanız gerekebilir. Aşırı kuru bir cildiniz var ise karbonatın yakıcı etkisini azaltmak için içerisine bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz.